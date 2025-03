Znajomość znaków drogowych to podstawa dla każdego kierowcy, ale czasami możemy je pomylić. Znak B-1 oznacza zakaz ruchu w obu kierunkach i ma kształt koła z czerwoną obręczą i białym tłem. Z kolei znak B-2, również w kształcie koła, wskazuje zakaz wjazdu i ma czerwoną obręcz oraz poziomą białą kreskę na tle czerwonym.

Zakaz wjazdu a zakaz ruchu. Czym się różnią?

Aby zrozumieć różnice pomiędzy tymi znakami, kluczowa jest wiedza, na temat tego gdzie i dlaczego są w konkretnych miejscach umieszczane. Znak B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach) zamyka drogę dla wszelkich pojazdów w obu kierunkach, często z dodatkowymi ograniczeniami. Może występować przy robotach drogowych, złym stanie nawierzchni lub innych celach drogi.

Znak B-2 (zakaz wjazdu) dotyczy tylko wjazdu na drogę z jednej strony, a nie obejmuje pojazdów poruszających się w przeciwnym kierunku. Stosuje się go w sytuacjach zamknięcia wjazdu na drogi dwukierunkowe lub obiekty, np. parkingi. Pod tablicą może być również umieszczony znak wskazujący, jakich pojazdów zakaz nie dotyczy.

Zakaz ruchu, zakaz wjazdu Fot. Wojciech Habdas / Agencja Wyborcza.pl Fot. Piotr Skornicki / Agencja Wyborcza.pl

Jaki mandat za złamanie zakazu ruchu lub wjazdu? Nie ma taryfy ulgowej

I w jednym i w drugim przypadku za złamanie zakazu ustanowionego przez znaki B-1 i B-2 taryfikator mandatów jest wyjątkowo surowy. Kierowcy, którzy nie zastosują się do obowiązujących na drodze przepisów muszą liczyć się z otrzymaniem kary w wysokości do 500 złotych. Na ich konto zostanie również doliczone 5 punktów karnych. To jednak nie koniec problemów. Warto również mieć na uwadze, że wysokość mandatu może się różnić w zależności od tego, czy kierowca celowo zignorował zakaz, tym samym stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu lub popełniając inne wykroczenie.

