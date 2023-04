Czerwone kontrolki w samochodzie - co znaczą? Ta najstraszniejsza ma inny kolor

Zielone i niebieski kontrolki pełnią funkcje informacyjne. Sygnalizują niską temperaturę cieczy chłodzącej, włączony kierunkowskaz lub światła drogowe. Poważniej przedstawia się sytuacja z pomarańczowymi zwiastującymi awarię jednego z systemów pokładowych. To znak, by spotkać się z mechanikiem. Ignorować nawet na chwilę nie można czerwonych sygnałów. To kontrolki usterki układu smarowania, hamulcowego, awarii systemu ABS, wspomagania kierownicy lub poduszki powietrznej. Należy od razu usunąć usterkę wpływający na komfort i bezpieczeństwo eksploatacji.

Kontrolka hamulca ręcznego lub poziomu płynu hamulcowego

Włącza się wtedy, gdy zaciągniemy hamulec ręczny. Jeśli po jego zwolnieniu nie zgaśnie lub zapali się podczas jazdy, oznacza, że poziom płynu hamulcowego jest zbyt niski. Jak się zachować? Odradza się podróżowanie z włączoną kontrolką płynu hamulcowego. Należy jak najszybciej uzupełnić jego poziom lub udać się do najbliższej stacji serwisowej.

Kontrolka poduszki powietrznej

Oznacza awarię poduszki powietrznej. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce (bez uruchomienia silnika) powinna się świecić przez kilka sekund. Jeśli nie zgaśnie nawet po uruchomieniu silnika, oznacza awarię. Jak się zachować? W tej sytuacji jest tylko jedna możliwość - wizyta w serwisie.

Kontrolka poziomu oleju silnikowego

Włączenie się tej kontrolki oznacza, że poziom oleju silnikowego jest minimalny. Jak się zachować? Pod żadnym pozorem nie należy kontynuować jazdy po włączeniu się tej kontrolki. Należy niezwłocznie uzupełnić poziom oleju silnikowego. Podróż bez oleju spowoduje zatarcie się silnika i ogromne koszty naprawy.

Kontrolka akumulatora

Oznacza niski poziom doładowania akumulatora. Jak się zachować? Niski poziom naładowania akumulatora oznacza, że niebawem się on rozładuje i kontynuowanie jazdy będzie niemożliwe. W tej sytuacji należy go doładować lub wymienić.

Kontrolka oleju silnikowego

Ten symbol oznacza niewystarczające ciśnienie oleju silnikowego lub jego zużycie. Kontrolka miga przy uruchomieniu silnika jeśli olej został zużyty i co jakiś czas o sobie przypomina (zaczyna świecić np. po dwóch godzinach). Jak się zachować? Natychmiast wyłącz silnik i uzupełnij poziomu oleju silnikowego.

Kontrolka "Check engine" - co oznacza

Kontrolka "check engine" nie jest czerwona, ale również nie powinniśmy jej nigdy ignorować. Kiedy się pojawi, warto włączyć i wyłączyć samochód. Po latach eksploatacji, elektronika potrafi płatać figle i rejestrować chwilowo błędne odczyty (zaśniedziały styk lub wilgoć). Wówczas, po ponownym uruchomieniu silnika i restarcie systemu, niepokojąca grafika zgaśnie i sytuacja wróci do normy. Takie zjawisko może również wystąpić podczas silnych mrozów, gdy przy rozruchu w instalacji jest zbyt niskie napięcie albo wypada zapłon. Brak objawów w postaci niższej mocy jednostki napędowej lub zwiększonego zapotrzebowania na paliwo, nie powinny generować powodów do niepokoju.

Więcej powodów do zmartwień mają właściciele samochodów, w których pomarańczowa kontrolka nie gaśnie. Wówczas, rejestrujący ponad 1000 błędów system diagnostyki ODBII wykrył usterkę umożliwiającą dalszą jazdę. Owszem, można ryzykować, ale w finalnym rozrachunku nie warto. Lepiej udać się do mechanika w celu podpięcia komputera. Każdy błąd widnieje w ewidencji pod stosownym kodem. Weryfikacja bazy danych sprzętem diagnostycznym dość szybko przypisze awarię konkretnemu podzespołowi, co ułatwi fachowcowi pracę.

Nigdy nie ignoruj kontrolek

Bagatelizowanie pomarańczowego komunikatu nie wróży niczego dobrego. Po jakimś czasie silnik może przestać równo pracować, przełączy się w tryb awaryjny, zwiększy się zużycie paliwa, a w jednostkach ze zmiennymi fazami rozrządu, system może się wyłączyć. W konsekwencji, kolejne usterki mogą posypać się lawinowo i przysporzyć sporych wydatków w serwisie. Z kolei czerwone zarezerwowano dla najpoważniejszych awarii, które bezpośrednio wpływają na nasze bezpieczeństwo.