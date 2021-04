Ile jest ważny kurs na prawo jazdy? A kiedy go ukończyłeś?

Egzamin na prawo jazdy oznacza bardzo silne emocje. Czasami porażka motywuje kandydatów na kierowców do dalszych starań, a czasami sprawia, że ci porzucają plany dotyczący uzyskania uprawnień. Czy przerwa między poszczególnymi egzaminami trwająca dłużej niż kilka lat sprawia, że kurs na prawo jazdy traci ważność i należy go ponownie ukończyć? Nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Bo wszystko tak naprawdę zależy od tego, w którym roku kandydat na kierowcę pojawił się w ośrodku szkolenia kierowców.

Ile jest ważny kurs na prawo jazdy? Terminowy lub bezterminowy

Niestety są przypadki, w których kursant po kilkuletniej przerwie między egzaminami w WORD-zie będzie musiał powtórzyć kurs na prawo jazdy. To bez wątpienia zła informacja. Dobra jest jednak taka, że dotyczy to głównie osób, które po raz pierwszy pojawił się w ośrodku szkolenia kierowców przed 1 lipca 1998 roku - a więc ponad dwie dekady temu! Po 1 lipca 1998 roku przepisy uległy zmianie. Od tego momentu kurs na prawo jazdy jest ważny bezterminowo.

Oczywiście wieloletnia przerwa między pierwszym egzaminem a kolejnymi może oznaczać dla kandydata na kierowcę konieczność aktualizacji dokumentów. PKK powinno zawierać m.in. aktualne zdjęcie. A ciężko będzie uznać, że fotografia dostarczona kilka lat wcześniej nadal wypełnia przesłankę aktualności. To raz. Dwa może się pojawić problem z zaświadczeniem lekarskim. Kandydat na kierowcę będzie musiał dostarczyć nowe, gdy stare straciło ważność.

Bezterminowy jest kurs na prawo jazdy, ale i… egzamin!

Obecnie kurs na prawo jazdy jest ważny bezterminowo. To jednak nie jedyny przypadek, w którym egzaminowany nie musi obawiać się upływu czasu. Bezterminowa jest też ważność egzaminu w części teoretycznej. Aby tak się jednak stało, wypełniony musi zostać jeden warunek. Jaki? Egzamin powinien mieć miejsce po 24 sierpnia 2014 roku. Zmiana wprowadzona po tej dacie była dość znacząca. Szczególnie że wcześniej teoretyczna część egzaminu na prawo jazdy była ważna jedynie przez pół roku. W tym czasie egzaminowany musiał zaliczyć część praktyczną.