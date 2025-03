Pociąg towarowy może ważyć nawet 4000 ton, podczas gdy przeciętny samochód osobowy waży 1,5 tony. Taka dysproporcja sprawia, że w przypadku zderzenia konsekwencje są tragiczne. Nie bez przyczyny więc dla lekceważących przepisy czekają najsurowsze kary.

