Tajemnica nowych tablic rejestracyjnych w Polsce. Skąd się wzięło PY i nie tylko?

Jak tworzone są tablice rejestracyjne w Polsce?

Początek każdej tablicy rejestracyjnej to jedna, dwie lub trzy litery. Z pierwszej możemy wyczytać, z jakiego województwa jest dany samochód. Kolejne oznaczają powiat. Jeżeli jest to jedna litera, jest to miasto na prawach powiatu, jeżeli dwie - powiat ziemski, ale istnieją odstępstwa od tej reguły. Weźmy jako przykład wrocławskie tablice. D to województwo dolnośląskie, a W (a teraz X) oznacza Wrocław. Prawie na pewno natknęliście się już na tablice PY. To nowe oznaczenie Poznania. P to województwo wielkopolskie, a litera Y oznacza właśnie Poznań. Przed zmianami była to litera O. Więcej ciekawostek dla kierowców znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

Nowe tablice rejestracyjne w Polsce

Inne zasady przyjęto dla największego miasta w Polsce. W warszawskich tablicach druga litera oznacza dzielnicę. I tak WE to Mokotów, a WY - Wola. Takie podejście do tablic sprawiło, że w urzędach stolicy jeszcze długo powinno wystarczyć dostępnych kombinacji. Co oznaczają kolejne litery i cyfry? To wyróżnik pojazdu. I tu ciekawostka. Nie można w nim jednak stosować liter B, D, I, O, Z, ponieważ są zbyt podobne do cyfr 8, 0, 1, 0, 2.

Trzy duże polskie miasta musiały zmienić swoje tablice rejestracyjne, a na drogach powoli zaczyna być widać nowe oznaczenia PY, DX i KK. Wszystko z powodu wyczerpującej się numeracji dla aktualnych schematów tablic. Dotychczasowe wyróżniki literowe przechodzą zatem do historii, a na drogach pojawią się nowe. Zmiany tablic w Polsce:

Poznań: tablice PY zastąpiły dobrze znane wszystkim PO

Kraków: tablice KK zastąpią dotąd używane KR

Wrocław: tablice DX zastąpią oznaczenie DW

Jak sprawdzić tablice rejestracyjne. Podział na województwa

Każde województwo ma przypisaną jedną literę alfabetu, znajdującą się na pierwszym miejscu ciągu znaków. Oto one:

B - podlaskie

C - kujawsko-pomorskie

D - dolnośląskie

E - łódzkie

F - lubuskie

G - pomorskie

K - małopolskie

L - lubelskie

N - warmińsko-mazurskie

O - opolskie

P - wielkopolskie

R - podkarpackie

S - śląskie

T - świętokrzyskie

W - mazowieckie

Z - zachodniopomorskie

Kolejny jeden lub dwa znaki są oznaczeniem miasta na prawach powiatu.

Różne kolory tablic rejestracyjnych - co oznaczają?

Znakomita większość kierowców korzysta z klasycznych tablic rejestracyjnych - czarne litery na białym tle. Identycznie wyglądają małe tablice rejestracyjne. Wraz ze wzrostem popularności samochodów elektrycznych coraz częstszym widokiem są także zielone tablice rejestracyjne. Wciąż budzą zainteresowanie, ale to kwestia czasu aż staną się powszechnym widokiem. Czasem widzimy jednak samochód, który ma jeszcze inny kolor tablic. Co one oznaczają?