Kuna w okolicy samochodu to zwykle znak nadchodzących kłopotów. Ten mały i zwinny drapieżnik, choć może wydawać się niepozorny, potrafi szybko doprowadzić do katastrofy. Grasuje zarówno jesienią, gdy szuka pożywienia i schronienia, jak i wiosną i latem. Niestety, zwykle o jego wizycie dowiadujemy się już po fakcie, gdy uszkodzenia pod maską samochodu, w piwnicach, garażach dadzą się we znaki.

Jak ochronić samochód przed kunami? Mogą cię kosztować tysiące

Dlaczego kuny wchodzą do auta? Nie jest to wygodne schronienie, choć bywa i tak. Jednak szkodnik ten do komory silnika przeciska się przede wszystkim po to, by ukryć tam pożywienie i... pobawić się w cieple. Plątanina kabli, ciepło od silnika i zamknięcie są dla kun "placem zabaw" nie do podrobienia. Niestety, zniszczenia mogą kosztować u mechanika nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kuny atakują bowiem przewody, w tym hamulcowe, kable zapłonowe, węże wodne, a nawet materiały izolacyjne i maty wygłuszające. Uszkodzenia nie zawsze da się wykryć od razu, co może prowadzić do poważnego niebezpieczeństwa, np. gdy przegryzione przewody hamulcowe odmówią posłuszeństwa w trakcie jazdy.

Jak ochronić samochód przed kunami? Dobrym sposobem jest parkowanie w zamkniętym i dobrze zabezpieczonym garażu. To jednak nie zawsze wystarczy, szczególnie że kuna to sprytne i zwinne zwierzę, nie każdy też ma taką możliwość.

Co zrobić, żeby kuny nie wchodziły do samochodu? Sprawdź, co najlepiej odstrasza kuny

Kierowcy, ale nie tylko, dzielą się rozmaitymi domowymi sposobami na odstraszenie kuny. Najczęściej polecane są:

kostki toaletowe,

sierść psa lub kota.

Warto jednak pamiętać, że choć to popularne triki, które mogą zniechęcić kunę do wizyty w samochodzie, działają przez krótki czas. Zwierzę przyzwyczaja się do przykrej woni, zapachy te szybko się też ulatniają i stają się nieskuteczne. Przede wszystkim warto jak najszybciej porządnie umyć komorę silnika, a także samą jednostkę, by usunąć wszelkie ślady woni pozostawionych przez kunę. W przeciwnym razie nawet najskuteczniejszy odstraszacz nie zadziała, bo zwierzę będzie "wabione" własnym zapachem.

istock/@MikeLane45

Na rynku dostępne są specjalne urządzenia emitujące ultradźwięki o wysokiej częstotliwości, które mają odstraszać kuny. To da jednak krótkotrwały efekt, bo szybko szkodnik zacznie ignorować irytujące dźwięki. Dodatkowo takie urządzenia są bardzo drogie i muszą być odpowiednio rozmieszczone, tak, by kuna znalazła się bezpośrednio w zasięgu dźwięku, a to nie zawsze się udaje. Możesz też zabezpieczyć się specjalnymi matami ochronnymi instalowanymi pod komorą silnika, choć warto wziąć pod uwagę, że drapieżnik może dostać się tam nawet mimo maty. Po prostu wybierze inną drogę. Dobrym pomysłem będą za to zapachowe odstraszacze do kun. Możesz je kupić lub zrobić samodzielnie, większość bowiem zawiera kompozycje naturalnych olejków eterycznych. Zniechęcająco działają m.in.: