Bezterminowe prawo jazdy musi wymienić każdy. Wiemy kiedy i ile to kosztuje

O obowiązkach kierowców wynikających wprost z przepisów szerzej piszemy również w poradnikach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Bezterminowy to przymiotnik, który już niedługo straci jakiekolwiek znaczenie w przypadku prawa jazdy. Bo choć od roku 2013 takie dokumenty wydawane nie są, teraz znikną także i te wydrukowane przed tą datą. To zła informacja, ale i trochę dobra.

Zobacz wideo 128 km/h w zabudowanym i wyprzedzanie na podwójnej ciągłej. Kierowca lamborghini stracił prawo jazdy

Kiedy trzeba wymienić bezterminowe prawo jazdy?

Wymiana bezterminowych praw jazdy została przewidziana na lata 2028 – 2033. W tym terminie każdy kierujący posiadający dokument, który w rubryce 12. nie ma wpisanej daty ważności, będzie musiał zgłosić się do referatu komunikacji. Tam konieczne będzie złożenie wniosku o wydanie nowego prawa jazdy. W nowym termin ważności już się pojawi. Zostanie określony na 15 lat. I spod tego obowiązku lepiej się nie wyłamywać. Powód? Bezterminowe prawa jazdy po roku 2033 zostaną wygaszone z mocy ustawy. Wraz z nimi wygaszone zostaną jednak też uprawnienia do kierowania pojazdami. Kierujący nie będzie mógł zatem legalnie prowadzić auta.

Kierowca, który do końca roku 2033 nie wymieni bezterminowego prawa jazdy na terminowe i zostanie zatrzymany podczas kierowania pojazdem, poniesie konsekwencje z tytułu art. 94 ustawy Kodeks wykroczeń. Prowadzenie pojazdu bez uprawnień oznacza minimum 1,5 tys. zł mandatu i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Czy jak kierowca zrobi nowe uprawnienia, to straci bezterminowe prawo jazdy?

Sąd pomysł na wymianę bezterminowego prawa jazdy?

Pomysł na wymianę prawa jazdy ma dość prostą podstawę. Chodzi o możliwość identyfikacji kierującego w czasie kontroli drogowej. Dziś możliwy jest bowiem scenariusz, że kierowca zdobył prawo jazdy w wieku 18. lat, ale od przeszło dwóch dekad nie aktualizował dokumentu. W efekcie na zdjęciu widnieje 18-latek, a przed policjantami stoi mężczyzna w wieku średnim. Jego wygląd mógł się drastycznie zmienić. Przejście na tryb dokumentów terminowych oznacza konieczność aktualizacji zdjęcia co maksymalnie 15 lat. Sama wymiana stanie się zatem tylko formalnością.

Wymiana bezterminowego prawa jazdy. Co z badaniami lekarskimi?

Bezterminowe prawo jazdy zniknie. Tyle że słowem-kluczem w tym przypadku jest właśnie aktualizacja. Aktualizacja zdjęcia konkretnie. Bo nadal bezterminowe pozostanie badanie lekarskie. W skrócie, do wymiany bezterminowego prawka, ale i każdej kolejnej wymiany dokumentu konieczne będzie wyłącznie nowe zdjęcie i wniosek. Kierujący nie będzie musiał przechodzić badań lekarskich. Przynajmniej nie w zakresie kategorii, które zdobył przed 2013 rokiem i w przypadku których posiada uprawnienia wydane bezterminowo.

Ile będzie kosztować wymiana bezterminowego prawa jazdy?

Wymiana bezterminowego prawa jazdy będzie formalnością. Niestety dość kosztowną. Bo wszystkie wydatki kierujący musi pokryć z własnej kieszeni. Za nowy dokument trzeba będzie zapłacić w wydziale komunikacji dokładnie 100,50 zł wraz z opłatą ewidencyjną. Tyle że na tym koszty się nie kończą. Bo kierujący, zanim pojawi się w referacie komunikacji, musi zapłacić także za wykonanie aktualnych zdjęć. To kosztuje przeciętnie od 30 do nawet 50 zł. Jeżeli chodzi o samo zdjęcie, to musi być wykonanie nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, a do tego powinno być kolorowe, ostre, wykonane na jednolitym tle i w wymiarach 35x45 mm.

Zdjęcie do prawa jazdy powinno przedstawiać całą głowę, wizerunek nie dalej niż do górnej części barków, naturalny kolor skóry czy wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice.