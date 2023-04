Co grozi za miganie i ostrzeganie światłami? Ten kierowca dostał nie tylko mandat

Więcej ciekawostek z polskich dróg znajdziesz również wśród tekstów publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

W czasach, w których radia CB były w Polsce zarezerwowane głównie dla tirowców i nie było jeszcze aplikacji informujących o ruchu drogowym, kierowcy komunikowali się ze sobą głównie za pomocą świateł drogowych. Jedno mignięcie znaczyło "jedziesz bez świateł". Dwa mignięcia informowały o rychłej kontroli prędkości i patrolu stojącym przy drodze z suszarką.

Miganie długimi na drodze nie jest legalne. Pamiętajcie o tym!

Co złego jest w komunikacji między kierowcami? Na poziomie ludzkim tak właściwie to nic. To objaw empatii, ale też tworzenia pewnej formy wspólnoty. Przepisy jednak inaczej patrzą na tę kwestię. Ostrzeganie przed policją mierzącą prędkość za pomocą świateł drogowych jest w Polsce nielegalne. I żeby wyjaśnić czemu, funkcjonariusze wykorzystują dość ciekawy fortel prawny. Mówią bowiem o korzystaniu ze świateł długich w sposób, do którego nie zostały stworzone. Powstały po to, aby mocniej oświetlać drogę podczas jazdy w nocy. Nie po to, aby migać nimi w dzień i potencjalnie oślepiać innych użytkowników drogi.

Mignął długimi policyjnemu BMW. Podczas kontroli okazało się, że ma zabrane prawo jazdy

Ostrzeganie przed pomiarem prędkości za pomocą świateł drogowych jest nielegalne, ale jeszcze nie oznacza, że policjanci jakoś specjalnie monitorują tę kwestię. Nie ma patroli wyłapujących takie przypadki. Chyba że kierowca akurat wybierze na wysłanie ostrzeżenia zły moment. W złym momencie światła długie w swoim aucie uruchomił właśnie 40-latek z Grudziądza. Minął patrol z suszarką i mignął długimi. Tyle że to mignięcie dostrzegli też funkcjonariusze jadący nieoznakowanym radiowozem. Kierujący został zatem zatrzymany do kontroli drogowej. Powód? Tym stało się opisane w taryfikatorze korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami.

Kara za to wykroczenie nie jest przesadnie bolesna. Mandat wynosi bowiem tylko 200 zł. Co to za kwota w świetle kilkutysięcznych grzywien za prędkość czy wyprzedzanie... Czyn oznacza również dopisanie do konta kierującego 4. punktów karnych. Tu sankcja jest już nieco bardziej dotkliwa. Tyle że 40-latek z Grudziądza nie miał okazji przejąć się tą karą wcale. Mandat co prawda otrzymał, ale podczas kontroli drogowej okazało się, że prowadzi pojazd w okresie zakazu. Stracił prawo jazdy na 3 miesiące za zbyt wysoką prędkość w mieście, po czym zakaz ten z uwagi na dalsze prowadzenie auta, został mu wydłużony o kolejne 6 miesięcy.

Do 30 tys. zł grzywny, dalszy zakaz prowadzenia i więzienie. Lista kar jest długa

Policjanci poza wypisaniem mandatu, sporządzili zatem wniosek do sądu o ukaranie 40-latka. I jego sytuacja w chwili obecnej jest naprawdę nieciekawa. Grożą mu bowiem dwa typy sankcji. Po pierwsze może otrzymać od 1,5 do nawet 30 tys. zł grzywny. Pewnikiem jest też dalszy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. O tym mówi art. 94 par. 1 i 3 ustawy Kodeks wykroczeń. Po drugie z uwagi na fakt, że prowadzenie pojazdu w okresie zakazu ma charakter recydywy, wyrok może zakładać karę pozbawienia wolności nawet do lat 5.