Drogowy kręgosłup wschodniej polski zmieni swój przebieg. Podano szczegóły

Jak informuje podkarpacki oddział GDDKiA, firma Promost Consulting wygrała w dwóch z trzech przetargów dotyczących wykonania prac przygotowawczych oraz opracowania nowego przebiegu dla poszczególnych części DK9 w województwie podkarpackim. Mowa o 11-kilometrowym odcinku od obwodnicy Nowej Dęby w Komorowie do obwodnicy Kolbuszowej (wartość oferty Promostu wyniosła nieco ponad 3,68 mln zł) oraz fragmencie o długości ok. 14 km prowadzącym od obwodnicy Kolbuszowej w m. Widełka do węzła Rzeszów Zachód na autostradzie A4 (wartość kontraktu wyniosła ponad 4,47 mln zł). Dlaczego DK9 zostanie przebudowana?

Droga krajowa nr 9 na Podkarpaciu zmieni swój przebieg

DK9 jest jedną z najważniejszych tras w regionie, ponieważ to przez nią prowadzony jest ruch z kierunku północ-południe. Ze względu na duże jego natężenie obecny przebieg drogi okazuje się nieoptymalny. Co więcej, DK9 krzyżuje się z wieloma drogami niższych klas, przez co występują na niej liczne zjazdy, a zagospodarowanie terenu wzdłuż istniejącej drogi nie pozwala na jej rozbudowę. Dlatego też trasa zostanie zupełnie inaczej poprowadzona.

Inwestycja uprawni ruch tranzytowy na trasie, którego duża część zostaje przejęta z drogi ekspresowej S7. To właśnie DK9 uczęszczają transporty kierujące się w stronę Rzeszowa i dalej do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. "Dodatkowo budowa nowego przebiegu DK9 poprawi płynność transportu osobowego na kierunku Rzeszów - Radom i dalej do Warszawy. Skróci się też czas przejazdu oraz poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Realizacja inwestycji pozwoli także na likwidację tzw. wąskich gardeł, które spowalniają ruchu pojazdów" - dodają drogowcy.

DK9 zostanie przebudowana. Wkrótce rozpoczną się prace przygotowawcze

Zwycięzca przetargu - Promost Consulting - opracuje teraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) oraz materiały potrzebne do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Co więcej, będzie on zobowiązany do przeprowadzenia szczegółowych analiz, m.in. ruchu, środowiskowych, technicznych i ekonomicznych, a także ustali wstępne rozwiązania projektowe dla planowanej drogi. Wszelkie te elementy pozwolą GDDKiA określić zakres niezbędnych robót.

Elementem uzupełniającym i zapewniającym ciągłość przebiegu drogi krajowej nr 9 są przygotowywane do realizacji obwodnice Nowej Dęby i Kolbuszowej. Aktualnie trwa uzyskiwanie DŚU dla tych zadań. Co więcej, trwa jeszcze przetarg dot. przeprowadzenia prac przygotowawczych dla 19-kilometrowego odcinka DK9 wytyczonego od drogi ekspresowej S74 do obwodnicy Nowej Dęby. Łącznie z obwodnicami, planowany nowy fragment DK9 będzie liczył ok. 60 km.