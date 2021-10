Kontrolka z wykrzyknikiem w kółku albo trójkącie. Co oznacza? Lista jest bardzo długa

Więcej informacji o obsłudze auta znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

Samochód bez wątpienia oznacza wygodę w naszym życiu. Pozwala sprawnie odwieźć dzieci do szkoły, dotrzeć do pracy czy pojechać na większe zakupy. Niestety czasami bywa tak, że uśmiech kierowcy jest skutecznie zmazywany zaraz po rozruchu silnika. I powodem może być zaświecenie się kontrolki z wykrzyknikiem w kółku lub trójkącie na tablicy zegarów. Jedno jest pewne, problem dotyczy hamulców. Czasami lampka jednak przekazuje błahą informację, a czasami może świadczyć o poważnej usterce układu.

Świeci się wykrzyknik? A zwolniłeś ręczny?

Najczęściej powód pojawienia się kontrolki z wykrzyknikiem jest bardzo prozaiczny. Kierowca po prostu zapomniał zwolnić hamulca ręcznego. Lampa wyświetla się po to, aby prowadzący nie ruszył z miejsca z zablokowanymi kołami i aby w ten sposób nie uszkodził zacisków czy opon. Gdy okaże się, że to nie ręczny jest winny pojawienia się kontrolki, kierowca powinien zajrzeć pod maskę. Tam konieczne będzie sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym. To druga z częściej występujących przyczyn wyświetlania błędu.

Gdy kierowca wykryje, że płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym jest za mało, powinien nie tylko uzupełnić jego stan, ale też zrozumieć jedno. W szczelnym układzie płyn nie wyparował. Ubytek jest zatem albo spowodowany wyciekami, albo np. tym, że zużyły się klocki hamulcowe i przesuwając głębiej zacisk, wciągnęły płyn do przewodów.

Kontrolka z wykrzyknikiem to efekt reakcji czujników

Kolejnym powodem pojawienia się kontrolki z wykrzyknikiem jest zużycie klocków hamulcowych. Tym razem nie ma to jednak nic wspólnego ze stanem płynu hamulcowego, a reakcją czujnika. W niektórych autach klocki posiadają specjalne sondy, które przesyłają do komputera informacje po osiągnięciu dużego stopnia zużycia przez okładziny cierne. Poza tym objaw może być też charakterystyczny dla uszkodzenia jednego z czujników przy kołach, problemu z układem ABS czy ESP, zablokowaniem się jednego z zacisków czy nawet przepaloną żarówką świateł stopu.

Pomarańczowe kontrolki oznaczają zakaz jazdy. Ta jest wyjątkiem. Nie zatrzymuj się, gdy ją zobaczysz

Warto pamiętać o tym, że w starszych autach kierowca ma do dyspozycji tylko lampkę z wykrzyknikiem świecącą się na tablicy zegarów. To na podstawie jej obecności musi dedukować skąd wziął się problem. W nowocześniejszych diagnostyka jest łatwiejsza, bo komputer uzupełnia kontrolkę komunikatem podającym jego diagnozę. W razie problemu z żarówką czy zużytymi klockami, stosowana informacja pojawi się na ekranie między zegarami.

Kontrolka z wykrzyknikiem: nie czekaj, jedź do mechanika

W sytuacji, w której obecność kontrolki z wykrzyknikiem nie wynika z zaciągnięcia hamulca ręcznego, kierowca bez wątpienia powinien jak najszybciej zdiagnozować problem. Układ hamulcowy jest jednym z ważniejszych obwodów bezpieczeństwa w aucie. Jego niesprawność może zatem zadecydować np. o kolizji czy braku możliwości przedłużenia ważności badania technicznego. Kierowca, który ma wiedzę techniczną i narzędzia, może diagnozować problem z hamulcami w zaciszu własnego garażu. Reszta powinna umówić wizytę auta w warsztacie mechanicznym.