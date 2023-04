Darmowe Google Maps to wciąż dość prosta nawigacja, która niewiele potrafi? To już mit. Aplikacja jest stale udoskonalana i systematycznie wzbogacana o nowe funkcje. Choć konkurencja wciąż ma przewagę (pod względem zaawansowania i rozbudowanej funkcjonalności), to Google coraz szybciej nadrabia zaległości.

REKLAMA

Zobacz wideo Google i jego porażki

Zobacz trasę nie tylko na mapie Google Maps

Wszystkie kluczowe miejsca na wyznaczonej trasie można obejrzeć na zdjęciach Google Street View. To praktyczna opcja podsumowania trasy dostępna tylko dla wybranej grupy kierowców. Innymi słowy, to rozszerzony plan podróży ze zdjęciami miejsc, w których wykonujemy manewry takie jak zmiana pasa ruchu czy kierunku jazdy. Skorzystają z niej użytkownicy smartfonów z Android (w telefonach Apple podgląd jest znacznie bardziej uproszczony).

Google Maps. Podgląd trasy Google Maps, Tomasz Okurowski

Plan podróży pojawia się tuż po wyznaczeniu tras do wskazanego miejsca docelowego. Znajduje się tuż pod mapą z widocznym przebiegiem oszacowanych tras. Wystarczy tylko przesunąć w górę dolny pasek z informacją o szacowanym czasie podróży i dystansie. Każde zdjęcie z widokiem skrzyżowania, ulicy czy węzła drogowego łatwo powiększysz.

Opinie Moto.pl: Google Maps. Nawigacja Google bije rywali na głowę?

Google Maps wyznaczy trasę zależnie od rodzaju paliwa

Opcja wyznaczania tras przyjaznych dla środowiska. Tak nazwano nową funkcję kalkulacji tras zależnie od rodzaju wykorzystywanego paliwa. Rodzaj napędu można wskazać w ustawienia aplikacji. Do wyboru benzyna, olej napędowy, napęd hybrydowy i elektryczny. Dodatkowo w trybach jazdy należy wybrać opcję preferowania najniższego spalania.

Google Maps. Wyznaczanie trasy zależnie od rodzaju paliwa Google Maps, Tomasz Okurowski

Google zapewnia, że podczas kalkulacji nawigacja zaproponuje co najmniej dwie trasy – najszybszą i najbardziej oszczędną pod względem zużycia paliwa lub energii. Trasa ekologiczna jest dodatkowo oznaczona zielonym listkiem. Producent zastrzega przy tym, że kalkulacja dla auta elektrycznego nie uwzględnia postojów na ładowanie (w praktyce lepiej skorzystać zatem z aplikacji takich jak ABRP, w których wlicza się postoje na stacjach ładowania). Wybierając zaś diesla można być pewnym, że Google Maps poprowadzi przede wszystkim autostradami i drogami ekspresowymi.

Nie chcesz jeździć z Google Maps? Oto alternatywa

Trasę zaplanuj na komputerze i wyślij na telefon z Android czy iPhone

To bardzo wygodne rozwiązanie. Do planowania trasy możesz wykorzystać laptopa i przeglądarkę z Google Maps. Pamiętaj o zalogowaniu na swoje konto Google (to samo którego używasz w telefonie), by wysłać plan na zapamiętane urządzenie mobilne.

Planowanie trasy w Google Maps i wysłanie na telefon Google Maps, Tomasz Okurowski

Poprzez przeglądarkę w komputerze nie tylko znajdziesz miejsce docelowe i wyznaczysz trasę. Plan podróży możesz swobodnie edytować. Dodasz punkty pośrednie oraz zmienisz przebieg wyznaczonej trasy. Wystarczy, że skierujesz kursor na wybrany odcinek drogi i przesuwając po mapie wskażesz nowy przebieg trasy.

Jak wysłać trasę do aplikacji w telefonie? Wystarczy kliknąć ikonę telefonu, która znajduje się tuż pod wyszukiwarką adresów w Google Maps. Plan trasy powinien po chwili pojawić się w telefonie (jeśli w smartfonie korzystasz z opcji powiadomień, to stosowny komunikat zostanie wyświetlony na ekranie głównym). Google Maps w telefonie jest wówczas gotowe do nawigacji.Więcej wiadomości na temat motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl