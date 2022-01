Mandaty za parkowanie w 2022 r. Czy po ostatnich podwyżkach coś się zmieniło?

O nowych mandatach szerzej opowiadamy też w serwisie Gazeta.pl.

1 stycznia 2022 roku w Polsce zaczął obowiązywać nowy taryfikator mandatów. I choć bardzo dużo mówiło się o tym, jak wzrosną kary dla osób przekraczających dozwoloną prędkość, prowadzących bez uprawnień czy nieustępujących pierwszeństwa pieszym, to nie jedyne podwyżki, jakie przygotowali dla nas rządzący. Bo jest też pewna zmiana w zakresie mandatów za parkowanie. I zaraz o niej opowiemy.

Zmieni się tylko... mandat za parkowanie na kopercie dla niepełnosprawnych

Podczas konstruowania nowego taryfikatora mandatów ustawodawca postanowił się zająć przypadkiem szczególnie bulwersującym. Mowa o nieuprawnionym zatrzymywaniu pojazdu na miejscach oznaczonych znakiem P-18 "Stanowisko postojowe" i P-24 "Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "Koperta" i P-24 "Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej". Do roku 2021 takie wykroczenie oznaczało 500 zł mandatu. W roku 2022 kwota podskoczyła jednak już do 800 zł.

Z jeszcze wyższą karą powinien liczyć się ten kierujący, który nie dość że nieuprawnienie zaparkuje na miejscu dla niepełnosprawnych, to jeszcze będzie się posługiwał sfałszowaną kartą parkingową – np. zakupioną w sieci. W takim przypadku grzywna wzrośnie o 400 zł i sięgnie kwoty 1200 zł – do końca grudnia rosła o 300 zł i wynosiła 800 zł. Co z punktami karnymi? Te na razie pozostały bez zmian. Parkowanie na kopercie oznacza 5 punktów. Parkowanie w sytuacji, w której w aucie jest pozostawiona sfałszowana karta, wiąże się z dopisaniem do konta kierowcy 7 punktów.

Ile wynoszą mandaty za parkowanie w roku 2022?

Pozostałe mandaty za parkowanie w roku 2022 pozostały bez żadnych zmian. Kary zostaną co prawda zmodyfikowane, jednak dopiero we wrześniu roku 2022, gdy w życie wejdzie nowy taryfikator punktów karnych. Z jakimi grzywnami powinni liczyć się kierujący? Przypominamy pełen taryfikator poniżej.

Mandat za parkowanie 100 zł i 1 pkt karny (od września 2 pkt):

parkowanie za znakiem B-35 i B-36,

parkowanie w obrębie obowiązywania linii ciągłej,

parkowanie co najmniej 10 m od znaku,

parkowanie przy lewej krawędzi jezdni,

parkowanie na pasie między jezdniami,

parkowanie mniej niż 15 metrów od słupka wyznaczającego przystanek lub na przystanku z zatoką,

parkowanie w okolicy punktów krańcowych wysepki,

parkowanie na drodze dla rowerów lub pasie dla rowerów,

niewłaściwe parkowanie na chodniku,

parkowanie utrudniające wjazd lub wyjazd.

Mandat za parkowanie od 100 do 300 zł i 1 pkt karny (od września 2 pkt):

zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu

Mandat za parkowanie 150 zł i 1 pkt karny (od września 2 pkt):

brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu awarii

Mandat za parkowanie od 150 do 300 zł i 1 pkt karny (od września 2 pkt):

naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym

Mandat za parkowanie od 200 do 300 zł i 1 pkt karny (od września 2 pkt):

naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m

Mandat za parkowanie 200 zł i 1 pkt karny (od września 2 pkt):

parkowanie w tunelu

Mandat za parkowanie 300 zł i 1 pkt karny (od września 2 pkt):