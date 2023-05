Można usunąć z samochodu znienawidzoną naklejkę. Kilka trików, żeby się nie męczyć

Naklejki rejestracyjne zniknęły we wrześniu zeszłego roku. Urzędy już ich nie wydają, dlatego na nowych samochodach nie zobaczycie ich na szybach. Jednak nie oznacza to, że naklejek już w ogóle nie ma. Zostały przecież na starszych samochodach, a mało kto je usuwał, ponieważ nie ma takiego obowiązku. Można to zrobić. Jak pozbyć się naklejki z samochodu? Wyjaśniamy krok po kroku. Nasz poradnik przyda się każdemu kierowcy, który będzie walczył z naklejkami. Nie tylko tymi rejestracyjnymi.

Jak usunąć naklejkę rejestracyjną z przedniej szyby?

Zdecydowanie w lepszej sytuacji będą właściciele samochodów, którym przyjdzie przeprowadzać operację odklejania naklejki rejestracyjnej z szyby w lato. To dlatego, że w sprawnym jej usunięciu pomoże wcześniejsze rozgrzanie (naklejki i szyby).

Do tego celu warto użyć suszarki do włosów. Strumień ciepłego powietrza należy kierować bezpośrednio na naklejkę i jej najbliższe okolice. Część osób zaleca również rozgrzanie szyby od zewnętrznej strony, ale nam udało się sprawnie usunąć naklejkę bez rozgrzewania szyby z zewnątrz.

Jeżeli czynność przeprowadzamy w chłodny dzień pamiętajmy, by ostrożnie i w miarę równomiernie rozgrzać wcześniej przednią szybę. Kierowanie punktowo gorącego strumienia powietrza na szkło w mroźny dzień, może doprowadzić do jego pęknięcia.

Po kilkuminutowym rozgrzewaniu naklejki możemy przystąpić do prób jej odklejenia. Róg folii należy podważyć żyletką, skrobakiem do szyb lub paznokciem. W przypadku używania wspomnianych narzędzi, zachowajmy ostrożność, by przypadkowo nie zarysować powierzchni szkła.Naklejkę należy zdzierać z wyczuciem, ale zdecydowanie. Najlepiej pociągając za nią w dwóch miejscach jednocześnie.

Pozostałości folii i kleju na szybie

Podczas usuwania naklejki z szyby, może się zdarzyć, że na szklanej powierzchni pozostaną resztki kleju, a nawet fragmenty samej nalepki rejestracyjnej. Można się ich pozbyć przecierając je szmatką nasączoną benzyną ekstrakcyjną lub w przypadku niewielkich pozostałości po kleju, materiałem nasączonym zmywaczem do paznokci. Pamiętajmy jednak, by ze względu na szkodliwe opary, nie przeprowadzać tej operacji przy zamkniętych drzwiach. Jeżeli na szybie pozostały większe fragmenty folii można je ponownie podgrzać i podważyć żyletką. Resztki usunąć wspomnianą wyżej szmatką nasączoną rozpuszczalnikiem.