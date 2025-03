Wśród wielu przycisków w samochodowym kokpicie niektóre mają funkcje, o których nie zawsze wiemy. Lusterko wewnętrzne służy do obserwacji drogi i pojazdów za samochodem. Choć kiedyś używano języczka, teraz przeważnie korzysta się z przycisku. Czasami jednak kierowcy zapominają, jak ważną rolę pełni on w zapewnieniu naszego bezpieczeństwa.

Do czego służy przycisk pod lusterkiem wstecznym? Tryb nocny pełni ważną funkcję

Silne światło odbijające się w lusterku wstecznym może oślepiać, utrudniając skupienie się na drodze i zauważenie pieszych czy też wybiegających zwierząt. Na szczęście istnieje funkcja, która pomaga w takich sytuacjach. Dzięki specjalnemu przełącznikowi przy lusterku, które zmienia kąt odbicia świateł, można uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

Niegdyś producenci samochodów stosowali dźwignię (tzw. języczek), a obecnie coraz częściej używa się lusterek fotochromatycznych, które automatycznie przyciemniają się, gdy światła za nami stają się zbyt mocne. To rozwiązanie staje się standardem. Dzięki temu coraz rzadziej musimy ręcznie ustawiać lusterko.

Lusterko wsteczne Fot. andriano_cz / iStock

Co powinieneś widzieć w prawidłowym ustawionym lusterku wstecznym wewnętrznym? Podpowiadamy

Odpowiednio ustawione lusterka to klucz do zachowania bezpieczeństwa. Nie tylko znacznie poszerzają pole widzenia kierowcy, lecz także umożliwiają precyzyjną ocenę sytuacji wokół nas. Dzięki nim możemy bez ryzyka wykonywać manewry na drodze. Lusterko wsteczne powinno być ustawione w taki sposób, aby zapewniało pełną widoczność tylnej szyby oraz drogi za pojazdem. Prawidłowe ustawienie lusterka wewnętrznego pozwala na skuteczne monitorowanie przede wszystkim przestrzeni za samochodem przez tylną szybę. Jak często używasz lusterka wstecznego podczas jazdy? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.