Najważniejsze kontrolki w samochodzie. Co oznaczają i jak się zachować?

Włączające się kontrolki nie zawsze oznaczają, że z naszym samochodem dzieje się coś niepokojącego. Część z nich pełni funkcję informacyjną (włączenie kierunkowskazu, świateł drogowych, zaciągniętego hamulca ręcznego itd.), ale są i takie, których pojawienie się oznacza poważną awarię.

REKLAMA

Właściciele nowszych samochodów, które wyposażono w komputery pokładowe, mają ułatwione zadanie w interpretowaniu poszczególnych symboli wyświetlających się na desce rozdzielczej - na ekranie komputera czasem pojawia się komunikat informujący, za co odpowiada dana kontrolka. Jednak nie wszyscy mogą liczyć na taką pomoc. Przygotowaliśmy dla was listę najważniejszych kontrolek wraz z ich przykładowym zdjęciem oraz krótkim opisem. Przy każdej odpowiadamy też na pytanie, co robić, kiedy dana kontrolka się zapali.

Zobacz wideo Co oznaczają poszczególne kontrolki w aucie? Pytamy Polaków

Kontrolka hamulca ręcznego lub poziomu płynu hamulcowego

Włącza się wtedy, gdy zaciągniemy hamulec ręczny. Jeśli po jego zwolnieniu nie zgaśnie lub zapali się podczas jazdy, oznacza, że poziom płynu hamulcowego jest zbyt niski. Jak się zachować? Odradza się podróżowanie z włączoną kontrolką płynu hamulcowego. Należy jak najszybciej uzupełnić jego poziom lub udać się do najbliższej stacji serwisowej.

Kontrolki w samochodzie Kontrolki w samochodzie

Kontrolka poduszki powietrznej

Oznacza awarię poduszki powietrznej. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce (bez uruchomienia silnika) powinna się świecić przez kilka sekund. Jeśli nie zgaśnie nawet po uruchomieniu silnika, oznacza awarię. Jak się zachować? W tej sytuacji jest tylko jedna możliwość - wizyta w serwisie.

Kontrolki w samochodzie Kontrolki w samochodzie

Kontrolka poziomu oleju silnikowego

Włączenie się tej kontrolki oznacza, że poziom oleju silnikowego jest minimalny. Jak się zachować? Pod żadnym pozorem nie należy kontynuować jazdy po włączeniu się tej kontrolki. Należy niezwłocznie uzupełnić poziom oleju silnikowego. Podróż bez oleju spowoduje zatarcie się silnika i ogromne koszty naprawy.

Kontrolki w samochodzie Kontrolki w samochodzie

Kontrolka akumulatora

Oznacza niski poziom doładowania akumulatora. Jak się zachować? Niski poziom naładowania akumulatora oznacza, że niebawem się on rozładuje i kontynuowanie jazdy będzie niemożliwe. W tej sytuacji należy go doładować lub wymienić.

Kontrolki w samochodzie Kontrolki w samochodzie

Kontrolka oleju silnikowego

Ten symbol oznacza niewystarczające ciśnienie oleju silnikowego lub jego zużycie. Kontrolka miga przy uruchomieniu silnika jeśli olej został zużyty i co jakiś czas o sobie przypomina (zaczyna świecić np. po dwóch godzinach). Jak się zachować? Natychmiast wyłącz silnik i uzupełnij poziomu oleju silnikowego.

Kontrolki w samochodzie Kontrolki w samochodzie

Kontrolka EBD/ABS

Oznacza awarię ABS-u. Równoczesne włączenie się tej kontrolki i kontrolki hamulca ręcznego oznacza awarię systemu EBD. Jak się zachować? Awaria systemu spowoduje zablokowanie kół podczas hamowania. Kontynuowanie jazdy jest możliwe, ale należy zachować szczególną ostrożność i udać się do serwisu.

Kontrolki w samochodzie Kontrolki w samochodzie

Kontrolka systemu wtrysku

Oznacza awarię silnika. Czasem zapala się po zatankowaniu paliwa niskiej jakości. "Zalanie" baku benzyną lepszej jakości czasem powoduje jej wyłączenie. Jak się zachować? Nie zawsze jednak zaświecenie się tej kontrolki oznacza niską jakość zatankowanego paliwa. Czasem pod tym symbolem kryje się awaria silnika. Można kontynuować jazdę, ale należy udać się do serwisu.

Kontrolki w samochodzie Kontrolki w samochodzie

Kontrolka świec żarowych

Dotyczy wyłącznie samochodów z silnikiem diesla i oznacza awarię świec żarowych. Jak się zachować? Można kontynuować jazdę, ale należy niezwłocznie udać się do serwisu.

Kontrolki w samochodzie Kontrolki w samochodzie

Kontrolka ESP

Włącza się wtedy, gdy system ESP działa (pulsacyjne świecenie np. podczas nagłego ruszania). Jeśli świeci stale, oznacza awarię systemu ESP. Jak się zachować? Kontynuowanie jazdy jest jak najbardziej możliwe. Nie trzeba się niezwłocznie udawać do specjalisty, ale usterkę systemu można zażegnać jedynie w serwisie.

Kontrolki w samochodzie Kontrolki w samochodzie

Kontrolka poduszki powietrznej po stronie pasażera

Oznacza wyłącznie poduszki pasażera. Jak się zachować? Poduszkę pasażera dezaktywuje się, jeśli na przednim siedzeniu przewozi się dziecko w foteliku (tyłem do kierunku jazdy). Jej ponowne aktywowanie wyłączy kontrolkę. W niektórych samochodach wyłączenie poduszki pasażera będzie sygnalizowała kontrolka awarii poduszek powietrznych.

Kontrolki w samochodzie Kontrolki w samochodzie

Kontrolka ciśnienia w oponach

Oznacza nieprawidłowe ciśnienie w oponach lub uchodzenie z nich powietrza. Jak się zachować? Należy przywrócić prawidłowe ciśnienie w oponach.

Kontrolki w samochodzie Kontrolki w samochodzie

Kontrolka klocków hamulcowych

Włącza się, gdy klocki hamulcowe są nadmiernie zużyte. Jak się zachować? Należy wymienić klocki hamulcowe. Zwlekanie z tą czynnością może spowodować kosztowną awarię układu hamulcowego.

Kontrolki w samochodzie Kontrolki w samochodzie

Kontrolka czujników parkowania

Oznacza awarię czujników parkowania. Jak się zachować? Ta awaria nie jest szczególnie groźna. Oznacza jedynie, że podczas parkowania sensory odległości nie będą działały. Naprawę należy powierzyć specjaliście.

Kontrolki w samochodzie Kontrolki w samochodzie

Sygnalizator ogólny

Ta kontrolka może oznaczać awarię świateł zewnętrznych, awarię czujnika deszczu, czujników parkowania, ale także awarię systemu monitoringu ciśnienia w oponach. Jak się zachować? Ze względu na szeroki wachlarz możliwych usterek najlepiej udać się do serwisu, by tam zdiagnozowano problem.

Kontrolki w samochodzie Kontrolki w samochodzie

Kontrolka świateł zewnętrznych

Kontrolki w samochodzie Kontrolki w samochodzie

Kontrolka tylnych świateł przeciwmgłowych

Dotarliśmy do kontrolek stricte informacyjnych, które nie oznaczają żadnej awarii. Symbol widoczny poniżej oznacza włączenie świateł przeciwmgłowych tylnych.

Kontrolki w samochodzie Kontrolki w samochodzie

Kontrolka przednich świateł przeciwmgłowych

Kontrolki w samochodzie Kontrolki w samochodzie

Kontrolka włączonego tempomatu

Kontrolki w samochodzie Kontrolki w samochodzie

Kontrolka świateł pozycyjnych

Kontrolki w samochodzie Kontrolki w samochodzie

Kontrolka świateł drogowych (długich)

Kontrolki w samochodzie Kontrolki w samochodzie