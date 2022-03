Mandaty za prędkość w 2022. Przedziały co 5 km/h i nawet 2500 zł kary

Na temat taryfikatorów i kar dla kierowców więcej przeczytasz również w serwisie Gazeta.pl.

Hasło mandaty za prędkość w 2022 roku jest jednym z popularniejszych w motoryzacyjnej części internetu. Temu ciężko się jednak dziwić – szczególnie w świetle nowelizacji taryfikatora mandatów, która weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. Co oznaczają zmiany? Kierowcy powinni pamiętać przede wszystkim o dwóch kwestiach. Po pierwsze wzrosła wysokość mandatów i to drastycznie! Po drugi gradacja kar nie odbywa się już co 10, a co 5 km/h.

Mandaty za prędkość w 2022 r. Jaka jest wysokość kar?

Przekroczenie prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł

Przekroczenie prędkości o 11–15 km/h – mandat 100 zł

Przekroczenie prędkości o 16–20 km/h – mandat 200 zł

Przekroczenie prędkości o 21–25 km/h – mandat 300 zł

Przekroczenie prędkości o 26–30 km/h – mandat 400 zł

Przekroczenie prędkości o 31–40 km/h – mandat 800 zł

Przekroczenie prędkości o 41–50 km/h – mandat 1000 zł

Przekroczenie prędkości o 51–60 km/h – mandat 1500 zł

Przekroczenie prędkości o 61–70 km/h – mandat 2000 zł

Przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej – mandat 2500 zł

Powyższe zestawienie nowych mandatów za prędkość w roku 2022 jasno pokazuje trzy rzeczy. Po pierwsze w przypadku przekroczenia wynoszącego do 30 km/h, gradacja mandatów została rozbita. Kolejny próg wskazuje nie 10, a 5 km/h. Po drugie również do granicy 30 km/h, ciężko mówić o drastycznych podwyżkach. Te wynoszą 100 czy 200 zł. Kary zaczynają lawinowo rosnąć w sytuacji, w której kierowca przekroczy dozwoloną prędkość o minimum 31 km/h. Po trzecie pojawiły się też dwa nowe progi przekroczenia prędkości. Nowy taryfikator mandatów przewiduje jazdę zbyt szybką o 61–70 km/h i powyżej 71 km/h.

Aktualny taryfikator mandatów na rok 2022. W Polsce doszło do rewolucji

Mandaty za prędkość w 2022 r. Recydywa oznacza podwojenie kary

Powyższy taryfikator mandatów w 2022 r. jest zaledwie taryfikatorem podstawowym. Co to oznacza? Ustawodawca przygotował niemiłą niespodziankę dla kierowców, którzy popełniają poważne wykroczenia drogowe dość często. Osoba, dla której przekroczenie prędkości o co najmniej 31 km/h będzie drugim poważnym wykroczeniem w ciągu dwóch lat, powinna liczyć się z dwukrotnym wzrostem wysokości grzywny. To oznacza, że wysokość mandatów dla recydywistów będzie wyglądać następująco:

Przekroczenie prędkości o 31–40 km/h – mandat 800 zł, recydywa 1600 zł

Przekroczenie prędkości o 41–50 km/h – mandat 1000 zł, recydywa 2000 zł

Przekroczenie prędkości o 51–60 km/h – mandat 1500 zł, recydywa 3000 zł

Przekroczenie prędkości o 61–70 km/h – mandat 2000 zł, recydywa 4000 zł

Przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej – mandat 2500 zł, recydywa 5000 zł

Mandaty za prędkość w 2022 r. a utrata prawa jazdy

Wyższe mandaty za przekroczenie dopuszczalnej prędkości i podwójne kary dla recydywistów – a to nadal nie koniec listy sankcji, które mogą spotkać kierowców. Cały czas obowiązują bowiem zapisy mówiące o zbyt szybkiej jeździe w mieście i utracie prawa jazdy. Kierowca, który w terenie zabudowanym przekroczy prędkość o co najmniej 51 km/h, obligatoryjnie straci uprawnienia do kierowania pojazdami na 3 miesiące. Ustawodawca chciał wprowadzić podobny zapis również w przypadku terenu niezabudowanego. Jak na razie stosowne przepisy nie pojawiły się.

Mandaty za prędkość w 2022 r. a punkty karne

Nowy taryfikator mandatów sprawił, że mandaty za prędkość w roku 2022 mogą przerażać. Co z punktami karnymi? Nowy taryfikator już jest. Zacznie jednak obowiązywać dopiero we wrześniu 2022 roku. W chwili obecnej punkty są zatem naliczane po staremu – z tą jednak różnicą, że od 1 stycznia 2022 roku przedawniają się one po dwóch latach. Co więcej, dwóch latach liczonych od zapłacenia grzywny, a nie popełnienia wykroczenia i uprawomocnienia się kary.

Aktualny taryfikator punktów karnych 2022. Obowiązuje tylko do jesieni

Punkty karne za prędkość w 2022 r. Obecna ilość vs. ilość od września