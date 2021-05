Ciśnienie w kołach. Świeci się kontrolka? Zobacz co w takiej sytuacji zrobić

Samochody wyprodukowane po listopadzie roku 2012 i sprzedane na terenie Unii Europejskiej powinny zostać wyposażone w tzw. czujniki TPMS (Tyre Pressure Monitoring System). Co one dają? Za pomocą kontrolki wyświetlanej na tablicy zegarów informują kierowcę o zbyt niskim ciśnieniu powietrza w kołach. Komunikat wyświetlany w kolorze pomarańczowym w czasie jazdy może stresować prowadzącego. Tylko czy rzeczywiście jest się czego bać? Nie zawsze. To wynika ze specyfikacji pracy czujników.

REKLAMA

Kontrolka ciśnienia w kołach. Czemu się zapala?

Czujniki TPMS mają reagować na zmiany ciśnienia powietrza w kołach. Te nie zawsze wynikają jednak ze złapania gumy. Ciśnienie zmienia się także pod wpływem temperatury, a do tego wyświetlenie kontrolki może też wynikać z usterki układu. Czujniki najczęściej uszkadzają się mechanicznie np. po dynamicznym najechaniu na krawężnik. Poza tym w przypadku systemu TPMS w samochodzie warto pamiętać o jeszcze jednym czynniku. Mowa o specyfice działania tego układu.

Kontrolki w aucie. Co oznaczają poszczególne kolory?

Prawidłowe ciśnienie powietrza w kole jest programowane na podstawie aktualnego odczytu. To oznacza, że przed jego wykonaniem kierowca powinien upewnić się, że stopień napompowania opon jest zgodny ze specyfikacją producenta. Bo czasami bywa np. tak, że wulkanizatorzy podczas sezonowej wymiany ogumienia pompują je orientacyjnie. Bez kontroli ciśnienia w kołach przed wykonaniem adaptacji właściciel nie będzie miał pewności czy system TPMS w sposób prawidłowy monitoruje stan opon.

W czasie jazdy zapaliła się kontrolka ciśnienia w kołach. Co zrobić?

Jak postępować w razie pojawienia się komunikatu informującego o niskim ciśnieniu powietrza w kole? Najlepiej jak najszybciej zjechać na pobocze lub parking. Tam możliwa będzie wzrokowa ocena stanu ogumienia. Kierowca sprawdzi czy poziom napompowania opon jest prawidłowy oraz czy nie noszą one śladu uszkodzeń - czy z bieżnika nie wystaje np. gwóźdź. Jeżeli kontrola przebiegnie bez większych uwag, warto zrobić kolejny krok i pojechać na najbliższą stację benzynową posiadającą kompresor.

Skąd wiedzieć jakie jest prawidłowe ciśnienia w kołach?

Na stacji benzynowej należy skontrolować poziom napompowania każdego z kół. Kompresor po podłączeniu do wentyla w pierwszej kolejności wskaże bowiem ciśnienie powietrza w oponie. Skąd wiedzieć czy jest ono prawidłowe? Należy porównać odczyty ze specyfikacją pojazdu. I do tego na szczęście nie jest potrzebna książka obsługi. W autach producenci umieszczają bowiem schemat optymalnego ciśnienia w kołach. Ten przybiera formę wklejki umieszczonej na słupku B lub pod klapką wlewu paliwa.

Zobacz wideo

Chcesz żeby kontrolka zniknęła? Zrób adaptację czujnika. Samodzielnie!

Jeżeli kierowca znajdzie odchyły od wartości ciśnienia określonego przez producenta, opony należy dopompować. Po ustawieniu prawidłowej wartości niestety komunikat wyświetlany na tablicy zegarów może jeszcze nie zniknąć. Jak się go pozbyć? Kontrolkę ciśnienia powietrza w oponach można usunąć jedynie przeprowadzając ponowną adaptację czujnika. Do tego służy na ogół specjalny przycisk umieszczany po lewej stronie kolumny kierowniczej (trzeba go przytrzymać) lub opcja w menu komputera pokładowego.

I choć odczyty dokonane przez układ TPMS w aucie nie zawsze są prawidłowe, obecność układu jest mimo wszystko ważna. To forma działania profilaktycznego. Szczególnie że ciśnienie powietrza w kołach jest ważne dla bezpieczeństwa. Kiedy TPMS może się przydać? W razie nagłej utraty ciśnienia kierowca otrzyma taką informację wcześniej i będzie mógł wcześniej reagować - a nie jedynie korygować tor jazdy np. podczas szybkiej jazdy na autostradzie. To może pomóc w uniknięciu wypadku.