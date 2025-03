Wspominane dwa fragmenty dróg ekspresowych połączą się z budowanym obecnie odcinkiem S19 Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód. Razem stworzą północno-zachodnią obwodnicę Białegostoku z dodatkowym wylotem w stronę Ełku. Oba odcinki będą budowane w standardzie typowej drogi ekspresowej o dwóch jezdniach z dwoma pasami ruchu i pasem awaryjnym na każdej z nich.

Droga ekspresowa S16 Knyszyn – Krynice

S16 od Knyszyna do okolic Krynic będzie miała 8,4 km długości. Odcinek zaczyna się od ronda na obecnej drodze krajowej nr 65 (Ełk – Białystok), około 3 km na południe od Knyszyna. Następnie nowym śladem trasa poprowadzona jest na południe, gdzie w rejonie miejscowości Krynice połączy się z powstającą drogą ekspresową S19. Dalej wspólnym przebiegiem S16 i S19 dochodzi do węzła Białystok Zachód na istniejącej drodze ekspresowej S8. Zaprojektowano łącznie 14 obiektów inżynierskich, w tym cztery wiadukty, sześć przejść dla dużych zwierząt oraz cztery przejścia dla małych zwierząt i płazów.

S16 Knyszyn - Krynice i S19 Białystok Płn. - Dobrzyniewo Fot. GDDKiA

S19 Białystok Północ – Dobrzyniewo

Odcinek S19 od istniejącego węzła Białystok Północ do węzła Dobrzyniewo będzie miał długość 9,5 km. W ramach inwestycji powstaną 24 obiekty inżynierskie, w tym 12 wiaduktów i 12 przepustów, a także węzeł Dobrzyniewo. To właśnie on umożliwi wyprowadzenie ruchu w kierunku Ełku (S16) i węzła Białystok Zachód na S8 (kierunek Warszawa – Białystok), a także - w przyszłości, po zakończeniu budowy Via Carpatia - w stronę Lublina (S19).

Kiedy pojedziemy nowymi trasami?

Przetarg na zaprojektowanie i budowę odcinka S16 Knyszyn – Krynice został rozstrzygnięty w styczniu 2024 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Grupa Mirbud, która zaproponowała wykonanie inwestycji za kwotę 314,7 mln zł. W przypadku odcinka S19 postępowanie przetargowe zakończono nieco wcześniej, bo pod koniec 2023 roku. Zwycięzcą okazała się firma Unibep, która - co ciekawe - zdobyła maksymalną liczbę punktów we wszystkich kryteriach, także pozacenowych. To właśnie ona podejmie się budowy fragmentu Białystok Północ – Dobrzyniewo, której wartość oszacowała na 320,8 mln zł. Kiedy pojedziemy nowymi drogami? GDDKiA zakłada, że zostaną oddane do użytku w połowie 2028 roku.