Mandat za brak płynu do spryskiwaczy? Brzmi absurdalnie, ale to prawda

Jeszcze raz to podkreślmy - nie, nie trzeba wozić ze sobą zapasów płynu do spryskiwaczy w bagażniku, choć warto mieć go trochę na dolewkę, szczególnie jesienią i zimą, kiedy na drogach pojawia się tłusta maź, zaklejająca szczelnie szyby samochodów. To oznacza, że policjant z groźną miną nie poprosi was o wskazanie zapasowej butli płynu, a w razie jej braku sięgnie po bloczek mandatowy, jak to straszą niektóre portale. Mimo to brak płynu w zbiorniku spryskiwaczy, jest już powodem, żeby to zrobił. I to nie jest już żart.

Brak płynu, zepsute wycieraczki albo niesprawny spryskiwacz

O co zatem chodzi? O brudne szyby. Jeśli policjant uzna, że są na tyle zabrudzone, że kierowca może mieć problem z widocznością, ma prawo zatrzymać auto i nakazać ich umycie. Na jakiej podstawie? Proszę bardzo oto i ona:

Art. 66 ust.1 pkt 1 i 5 stanowi m.in., że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu i nie narażało kogokolwiek na szkodę oraz zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy.

To oznacza po prostu, że musimy mieć czystą szybę czołową. Jeśli będzie na tyle brudna, że będzie ograniczała widoczność (według mniemania policjanta), możemy być poproszeni o jej oczyszczenie. Jeśli wycieraczki nie poradzą sobie bez płyny, wiąże się z karą. Policjant może wystawić mandat w wysokości do 500 zł.

To jednak nie jedyny scenariusz, w którym policjant może sięgnąć po bloczek mandatowy. Tak samo skończy się sytuacja, w której nie będą działały wycieraczki lub będą zniszczone, bądź też niesprawny będzie sam spryskiwacz.

Płyn to nie koniec – mandat dostaniecie też za brudne światła i tablice

Co ciekawe, przepisy pozwalają karać za brudny samochód na wiele sposobów. Zróżnicowane są zarówno kwoty grzywien, jak i ilość punktów karnych przypisanych do wykroczeń. Podobną karę co za brudne szyby (do 500 zł i 6 punktów karnych) można dostać za brudne światła. Ale to nie koniec.

Może się okazać, że brud zalega nie tylko na szybie i reflektorach. Czasami błoto i kurz zbierają się również na tablicach rejestracyjnych - a kierowca powinien dbać o to, aby zapisane na nich numery były w pełni czytelne. Nieczytelne tablice? Mogą się zakończyć mandatem wynoszącym nawet 200 zł. Poza tym wykroczenie ma przypisane 3 punkty karne.