Test opon letnich ADAC. Przed tymi modelami Niemcy ostrzegają "Nie kupuj"

W każdych samochodach zastosowanie dużych felg i szerokich opon potrafi poprawić wygląd zewnętrzny pojazdu. Szersze ogumienie o niskim profilu wpływa również na poprawę właściwości jezdnych. Ugięcie opony jest niższe, a przyczepność kół do nawierzchni wzrasta za sprawą większej styczności ogumienia z podłożem, co wpływa na bardziej sportowe odczucia z prowadzenia. Jakie opony w rozmiarze 225/40 R18 promowane przez producentów często jako "opony sportowe" wybrać do 18-calowych obręczy kół auta kompaktowego? Które modele zapewnią ponadprzeciętną przyczepność i pozwolą na jazdę z wysokimi prędkościami?

Test opon letnich w rozmiarze 225/40 R18

Niemcy sprawdzili 18 modeli opon - od marek premium po budżetowe, a co za tym idzie modele w zróżnicowanych cenach. Różnica między najtańszymi, a najdroższymi testowanymi oponami wynosi aż 280 euro (blisko 1200 zł) za komplet. Duża rozbieżność widoczna jest także w osiągach: rzadko kiedy różnica między najlepszymi i najgorszymi modelami opon była tak duża, jak w tym teście. Wiele opon sprawdziło się dobrze, ale trzy modele wypadły na tyle kiepsko, że eksperci ADAC odradzają ich zakup.

Najwyżej ocenione opony

Wysokie oceny odnotowało 11 z 18 opon, które ogólnie uznano za opony dobre. 2 modelom udało się uzyskać bardzo dobrą ocenę. W ocenie bezpieczeństwa jazdy najlepsze okazały się opony Continental SportContact 7 i Bridgestone Potenza Sport. Obie te opony zapewniają doskonałe osiągi na suchej nawierzchni. Zdaniem Niemców mają niesamowitą przyczepność, są niezwykle precyzyjne w prowadzeniu i całkowicie bezpieczne nawet podczas krytycznych manewrów. Podobnie sytuacja wygląda na mokrej nawierzchni: wyposażony w opony Continental i Bridgestone testowy Volkswagen Golf zaliczał test prowadzenia na mokrej nawierzchni niemal bez wysiłku.

ADAC podsumowało, że bardzo przekonujące są również opony Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 i Michelin Pilot Sport 5. Obie opony uzyskały także wysokie oceny. Opony Michelin cieszą się szczególną popularnością, ponieważ wyróżniają się najlepszymi parametrami ekologicznymi, a także są jednymi z najlepszych pod względem zużycia i przebiegu. W następnej kolejności za godne polecania opony uznano: Vredestein Ultrac Pro, Yokohama Advan Sport V107, Firestone Firehawk Sport, Falken Azenis FK520, Nexen N Fera Sport, Dunlop Sport Maxx RT2 i Toyo Proxes Sport 2.

Cztery modele w połowie stawki

Cztery opony umieszczono w środkowym polu z oceną "zadowalającą". Według ADAC są one godne polecenia, jednak nie dorównują najlepszym oponom pod względem bezpieczeństwa jazdy, a w niektórych przypadkach także pod względem przyjazności dla środowiska. Warto tutaj przyjrzeć się poszczególnym ocenom i zwrócić uwagę na swoje osobiste preferencje. Na przykład Ceat SportDrive ma słabości na mokrej nawierzchni, ale dobrze sprawdza się na suchej; Kumho Ecsta PS71 ma dobrą przyczepność na mokrej nawierzchni, ale nie sprawdza się idealnie na suchej nawierzchni i przy przewidywanym przebiegu.

Opony Nokian Tyres Powerproof 1 dobrze sprawdzają się na mokrej nawierzchni, jednak ich skuteczność znacznie spada w miarę wzrostu temperatury, a na suchej nawierzchni są mniej precyzyjne. Największy ubytek na mokrej nawierzchni wykazuje opona Giti GitiSport S2, która wykazuje też szybsze zużycie: z przebiegiem 33 600 kilometrów ma najkrótszą żywotność.

Trzy niepolecane opony

Testy ścierności przeprowadzone przez ADAC wykazały, że najtańsza w zestawieniu chińska opona Doublecoin DC-100 wykazała niemal niewiarygodny przebieg 74 400 kilometrów. Mieszanka gumowa tej opony jest tak twarda, że zużywa się powoli, ale za to nie zapewnia odpowiedniej przyczepności. Wraz ze wzrostem temperatury właściwości jezdne pogarszają się na tyle, że kierowca ma trudności ze znalezieniem odpowiedniego kąta skrętu. Na mokrej nawierzchni Doublecoin zupełnie się nie sprawdza, bo opona ma słabą trakcję, pojazd szybko wpada w poślizg, a droga hamowania jest długa.

Trochę lepiej od marki Doublecoin wypadły opony Norauto Prevensys 4 i Syron Premium Performance, które sklasyfikowano na przedostatnim miejscu i tak samo nie jest zlecane w zakupie. Ogumienie sprawdzało się bardzo słabo na suchej nawierzchni. Samochodem testowym trudno było sterować z dużą precyzją; w celu utrzymania stałego promienia jazdy konieczne były ciągłe korekty toru jazdy. Tu znajduje się szczegółowy materiał z testów ADAC z zawartą punktacją.