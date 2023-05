Porady eksploatacyjne związane z samochodami znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

"Poproszę instalację LPG". Hasło na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo proste. W praktyce takie proste jednak nie jest. Bo na rynku dostępne są różnego rodzaju instalacje gazowe i różnego rodzaju jednostki napędowe. Wersji układów jest zatem co najmniej kilka. Od wyboru konkretnego modelu w dużej mierze zależy zatem cena.

Ile kosztuje instalacja LPG w 2023 roku?

Żeby sprawdzić ile kosztuje montaż instalacji LPG w 2023 roku, trzeba podzielić ten casus na kilka przypadków. Przy czym od razu zaznaczymy, że do kalkulacji za bazę przyjęliśmy motory 4-cylindrowe. A więc:

instalacja LPG, która wtryskuje gaz w fazie lotnej do kolektora dolotowego i jest dedykowana silnikom z wtryskiem wielopunktowym – od 2500 zł,

instalacja sekwencyjna LPG, która wtryskuje gaz do kolektora dolotowego z wtryskiwaczami przypisanymi do konkretnych cylindrów i jest dedykowana silnikom z wtryskiem wielopunktowym – od 3200 zł,

instalacja sekwencyjna LPG, która wtryskuje gaz w fazie ciekłej i jest dedykowana silnikom z wtryskiem wielopunktowym – od 4800 zł,

instalacja LPG, która wtryskuje gaz w fazie ciekłej i wykorzystuje do tego wtryskiwacze benzynowe, jest dedykowana silnikom z wtryskiem bezpośrednim – od 5000 zł.

Czy inflacja dotknęła także rynek instalacji LPG? Z całą pewnością tak. W końcu producenci są również narażeni na wyższe koszty pracownicze czy związane z dostawami. Tyle że tu o drastycznych wzrostach mówić nie można. Ceny instalacji LPG w roku 2023 były raczej korygowane niż drastycznie podwyższane.

Fabryczna instalacja LPG będzie tańsza w 2023 roku?

Na oszczędności w kwestii montażu instalacji LPG liczyć mogą tak naprawdę tylko kierowcy, którzy wybierają samochód nowy. Choć też nie zawsze... Dla przykładu dopłata do LPG w przypadku Dacii Sandero wynosi 2850 zł. W Dustrze kupujący musi dołożyć już 3900 zł. Jeszcze drożej jest w Kii. LPG można dołożyć np. do jednostki 1.2 DPi montowanej pod maską modelu Rio. Tyle że instalacja markowana logo BRC zostanie wyceniona przez dealera koreańskiej marki na dokładnie 6500 zł. To już suma spora, szczególnie mając na uwadze fakt, że mówimy o prostej jednostce posiadającej wtrysk wielopunktowy.

Czynnikiem, o którym warto w tym punkcie pamiętać jest to, że dziś "fabryczne" instalacje LPG wcale nie są często spotykane na rynku. Tak naprawdę poza Dacią i podstawowymi modelami Kii, niewielu importerów działających w Polsce oferuje tego typu układy. Do listy dopisać można jeszcze np. SsangYonga.

Instalacja LPG oszczędza pieniądze. Ale nie zawsze!

Choć ceny montażu instalacji LPG w silniku nieco wzrosły, dwie rzeczy na rynku gazowniczym nie się zmieniły. Ten rodzaj paliwa nadal jest o ponad połowę tańszy od benzyny. Oszczędności mogą być zatem znaczące. Tyle że aby stały się realne, samochód albo musi dużo jeździć (co najmniej jakieś 15 tys. km rocznie), albo jego eksploatacja musi być długofalowa. Inaczej nie ma szansy na to, że koszt montażu instalacji LPG oraz przeglądów układu zwróci się i sprawi, że w kieszeni kierowcy naprawdę zostaną jakiekolwiek pieniądze. Warto o tym pamiętać.