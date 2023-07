Najbardziej niebezpieczna droga w Polsce? Najgorzej jest na drogach krajowych

Śmiertelność na drogach w Polsce. Jak duży problem z bezpieczeństwem mamy?

Jaka jest śmiertelność na drogach w Polsce? Statystyki odnotowujące śmiertelne wypadki zawsze są powodem do niepokoju. Co do zasady tego typu zdarzeń tragicznych w skutkach jest z roku na rok mniej. Dzieje się tak z kilku powodów: poprawia się stan naszych dróg, jeździmy lepszymi maszynami i wreszcie zachowujemy nieco ostrożniej na trasie. Dynamika pozytywnych zmian wydaje się jednak być z roku na rok coraz słabsza.

Ile było śmiertelnych wypadków na drogach w Polsce w 2022 r.? Odnotowano wówczas 21,3 tys. wypadków drogowych. W sumie rannych zostało w nich 24,7 tys. osób, nie przeżyło niestety 1,9 tys. osób. Chociaż ofiar było o 349 mniej niż w poprzednich 12 miesiącach, to i tak jest to bardzo duża liczba.

Gdzie są najbardziej wypadkowe drogi w Polsce? Jeśli chodzi o łączne statystyki wypadków i kolizji drogowych, to zdecydowanie przodują trzy województwa. Chodzi o:

województwo mazowieckie - 54 318 zdarzeń;

województwo śląskie - 45 088;

województwo dolnośląskie - 32 735.

Oczywiście taka statystyka bywa złudna: chodzi przecież o województwa z dużymi miastami, liczną populacją i - co za tym idzie - znaczną liczbą jeżdżących aut. Dlatego (nie)bezpieczeństwo na polskich drogach lepiej odda liczba wypadków i kolizji przeliczona na 1000 mieszkańców. Wówczas okazuje się, że wymieniane województwa nie zawsze są najbardziej niebezpieczne. Najgorzej sprawy stoją zaś w przypadku:

województwie dolnośląskim - 11,3 wypadku na 1000 mieszkańców;

województwie śląskim - 10,3 wypadku na 1000 mieszkańców;

województwie kujawsko-pomorskim - 10,2 wypadku na 1000 mieszkańców.

Najniebezpieczniejsze drogi w Polsce? Drogi krajowe

Jakie są najniebezpieczniejsze drogi w Polsce? Na drogach krajowych co roku można odnotować o wiele większą liczbę wypadków w porównaniu do autostrad. Oczywiście liczba kilometrów takich tras w naszym kraju jest o wiele większa, posiadają też inną specyfikę. W szczególności warto uważać np. na:

drodze krajowej 86 łączącej Śląsk z Łodzią - w 2021 r. odnotowano tutaj 52 wypadki lub kolizje na każdy kilometr;

drodze krajowej 87 pod Rzeszowem - 41 zdarzeń w przeliczeniu na km;

- 41 zdarzeń w przeliczeniu na km; drodze krajowej nr 1 - 27 wypadków na km.

Niebezpieczne drogi w Polsce - autostrady i drogi ekspresowe

Niebezpieczne drogi w Polsce to również niektóre autostrady i drogi ekspresowe, chociaż tutaj zagrożenie wypadkiem lub kolizją bywa zwykle mniejsze. Najwięcej kłopotów kierowcom sprawia obwodnica Wrocławia, czyli autostrada A8 z 31 zdarzeniami przypadającymi na km trasy. Wysoko w niechlubnych notowaniach jest tutaj także autostrada A1 łącząca Łódź z Trójmiastem. Niewiele lepiej bywa na A2. Tutaj szczególnie złą sławą cieszy się odcinki w gminach Pruszków i Ożarów Mazowiecki.

Co z drogami ekspresowymi? W szczególności czujność warto zachować na śląskiej S86. Niedobre opinie ciągną się też za stołeczną S2 i trójmiejską S6.

