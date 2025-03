Lokalne władze nie od dziś zwracają uwagę na konieczność aktualizacji stawek związanych m.in. z wydawaniem dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami i ich rejestracją. Ma to związek przede wszystkim z coraz wyższymi kosztami wytworzenia ich przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Ostatnia korekta miała miejsce... w 2010 roku. Jak zauważa auto-swiat.pl, niektóre powiaty od kilku lat dopłacają do wydawanych przez siebie dokumentów.

REKLAMA

Zobacz wideo Prosty gadżet dla kierowców. Przydatny zimą i latem

Wzrosną opłaty za wydanie prawa jazdy i nie tylko. Ministerstwo pracuje nad projektem

Jak alarmował już w 2024 roku Związek Powiatów Polskich, właściciele pojazdów za komplet naklejek legalizacyjnych płacą 12,50 zł. Powiaty od PWPW kupują je za 11,50 zł. To niejedyny przykład. Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł, powiaty za dokumenty od PWPW płaciły w 2013 roku 43,32 zł, w 2024 80,75 zł. Spora różnica jest też w przypadku opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego. W 2003 roku powiaty płaciły PWPW 10,69 zł, w 2024 już 44,75 zł. Po doliczeniu kosztów obsługi i korespondencji jasno wynika, że straty finansowe są nieuniknione.

Ministerstwo Infrastruktury, jak przypomina auto-swiat.pl, przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłat, te jednak pozostały na takim samym poziomie. Renata Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego już w lipcu informowała, że ministerstwo rozważa różne scenariusze. Wśród propozycji znalazła się ta dotycząca podniesienia opłat za wydanie prawa jazdy o wskaźnik towarów i usług, tj. 47-50 proc., w przypadku międzynarodowego o 100 proc. Opłaty mogłyby więc wzrosnąć odpowiednio do 150 zł (dziś 100 zł) i 70 zł (dziś 35 zł).

Zdjęcie ilustracyjne. Stadtratte/Istock.com

W październiku 2024 roku poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Kandyba złożył w tej sprawie interpelację. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec poinformował w odpowiedzi, że resort "rozważa podjęcie działań zmierzających do uaktualnienia opłat za wydanie pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego oraz tablic rejestracyjnych, a także za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami". Nie wiadomo, kiedy projekt trafi do sejmu, wiadomo jednak, że prace są już "zaawansowane".

Ile się płaci za odbiór prawa jazdy? Te stawki mogą się zmienić

Ile dziś wynoszą koszty dla kierowców? Opłat dokonuje się zarówno w kasie urzędu, jak i opłatomatach (jeśli są dostępne) oraz przelewem na rachunek bankowy przypisany do odpowiedniego urzędu.