EPC to tajemniczy skrót widoczny na desce rozdzielczej wielu nowoczesnych aut. Oznacza system nadzorujący pracę podzespołów elektrycznych. Czy wszystkie pojazdy mają taką kontrolkę? Nie. Najczęściej występuje w Volkswagenach, Audi, Seatach i Skodach. Inne marki stosują oznaczenia, takie jak "Check Engine" czy ikona błyskawicy w trójkącie, ale zasada działania pozostaje podobna. Jeśli się zapali, musisz podjąć kroki, gdyż ignorowanie jej może prowadzić do większych awarii i kosztownych napraw.

Dlaczego zapala się kontrolka EPC? Nie bagatelizuj jej, bo oznacza kłopoty z autem

Gdy na desce rozdzielczej zapala się żółta kontrolka EPC, to sygnał, że coś nie gra w układzie elektrycznym samochodu. Nie zawsze oznacza to koniec jazdy, ale może realnie wpłynąć na osiągi, komfort prowadzenia i ogólną dynamikę pojazdu. Najczęściej problem dotyczy ważnych podzespołów sterujących silnikiem oraz systemów wspomagających, ale nie zawsze. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na portalu intercars.pl, świecąca ikonka może zwiastować kilka rzeczy.

Awaria przepustnicy. Problemy z jej działaniem mogą skutkować nierówną pracą silnika, utratą mocy, a nawet nagłym przejściem w tryb awaryjny.

Kłopoty z czujnikiem temperatury płynu chłodniczego. Błędne odczyty mogą powodować niewłaściwą regulację mieszanki paliwowo-powietrznej, co przekłada się na zwiększone spalanie i ryzyko przegrzania jednostki napędowej.

Usterki układu wtryskowego. Mogą one prowadzić do nieprawidłowego dawkowania paliwa, co objawia się szarpaniem, spadkiem mocy lub trudnościami z odpalaniem silnika.

Uszkodzony czujnik położenia wału korbowego. Wpływa na synchronizację pracy silnika. Jego awaria może skutkować problemami z zapłonem, przerywaniem pracy jednostki napędowej, a w skrajnych przypadkach nawet jej wyłączeniem.

Awaria świateł stop lub innych elementów elektrycznych. Może wydawać się błahym problemem, ale niesprawne światła stopu znacząco zwiększają ryzyko kolizji, zwłaszcza w ruchu miejskim.

Kontrolka EPC Fot. Evening_T/ iStock

Czy z kontrolką EPC można jeździć? Kiedy zapali ci się w trasie, nie panikuj

Jeśli poza zapaloną kontrolką EPC auto nie wykazuje żadnych niepokojących objawów, możesz kontynuować jazdę, ale z zachowaniem ostrożności. Nie oznacza to jednak, że problem można zignorować. Długotrwała eksploatacja pojazdu z usterką może prowadzić do poważniejszych awarii. Warto obserwować wszelkie sygnały ostrzegawcze, takie jak spadek mocy, szarpanie, trudności z przyspieszaniem czy zwiększone spalanie. Gdy zauważysz któryś z wymienionych sygnałów, jak najszybciej udaj się do mechanika. Diagnostyka komputerowa, której koszt wynosi 100-150 zł, pozwala szybko ustalić przyczynę problemu i uniknąć kosztownych napraw.

Czy Twoje auto jest wyposażone w kontrolkę EPC? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.