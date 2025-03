Nowe auto na rynku. Może zainteresować taksówkarzy i drobnych przedsiębiorców

Ford E-Tourneo Courier wpisuje się w dynamicznie rozwijający się segment elektrycznych pojazdów użytkowych i rodzinnych w Polsce, gdzie coraz większym zainteresowaniem cieszą się auta zeroemisyjne. Silnik elektryczny rozwija moc 136 KM (100 kW) i 290 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Napęd trafia na przednią oś, a energia magazynowana jest w akumulatorze o pojemności 43 kWh. Producent podaje zasięg do 288 km obliczony według cyklu pomiarowego WLTP. Maksymalna moc ładowania prądem stałym (DC) wynosi 100 kW, co pozwala na uzupełnienie energii od 10 proc. do 80 proc. w 23 minuty. Ładowanie prądem zmiennym (AC) z mocą 11 kW umożliwia pełne naładowanie w około 5 godzin.

REKLAMA

Zobacz wideo

Ford E-Tourneo Courier to przestronny i pakowny samochód

Jak na kombivana przystało, przestrzeń bagażowa jest bardzo pojemna. Kufer zmieści 1188 litrów ładunku, a po złożeniu kanapy przedział za przednimi fotelami można powiększyć do 2162 litrów. Co istotne, samochód pozwala na przewiezienie przedmiotów o długości do 1429 mm. Elektryczny Ford E-Tourneo Courier oferuje dodatkowy przedni bagażnik o pojemności 44 litrów, przydatny do przewozu kabli do ładowania czy drobnych przedmiotów.

Nadwozie auta mierzy 4337 mm długości (4343 mm w wersji Active), 1800 mm szerokości (bez lusterek) i 1837 mm wysokości, przy rozstawie osi 2692 mm. Auto w Polsce jest oferowane w trzech wersjach wyposażenia – Trend, Titanium i Active.

Ford E-Tourneo Courier Fot. Ford

Ford E-Tourneo Courier - cena w Polsce

Bazowa wersja Trend dostępna od 125 100 zł netto, została wyposażona m.in. w: reflektory halogenowe ze światłami LED do jazdy dziennej, tylne lampy LED, klimatyzację z automatyczną regulacją temperatury, 12-calowy dotykowy ekran systemu informacyjno-rozrywkowego, 12-calowy konfigurowalny cyfrowy zestaw wskaźników, system Ford SYNC 4, kamerę cofania czy przednie i tylne czujniki parkowania. Wśród systemów wspomagających pojawia się m.in. system zapobiegania kolizjom z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów.

Wersja Titanium wyceniona od 129 950 zł netto, wzbogacona została m.in. o relingi dachowe, podgrzewaną przednią szybę, podgrzewane fotele kierowcy i pasażera z przodu, podgrzewaną kierownicę, bezprzewodową ładowarkę smartfonów czy 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich.

Topowa wersja Active startuje od 134 150 zł netto, oferuje w standardzie dodatkowo adaptacyjny tempomat z funkcją stop&go i utrzymaniem pojazdu pośrodku pasa ruchu, listwy nadkoli w czarnym kolorze, specjalne oznakowania "ACTIVE", czy dodatkowe systemy wspomagające kierowcę, w tym system zapobiegania kolizjom rozbudowany o asystenta skrętu w lewo na skrzyżowaniu czy system aktywnego unikania zderzenia poprzez ominięcie przeszkody. W artykule wykorzystano zdjęcia producenta.