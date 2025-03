10 najbogatszych ludzi świata w 2025 roku. Gdzie jest Elon Musk?

Elon Musk, wchodząc w świat polityki i otwarcie opowiadając się za Donaldem Trumpem, stracił uznanie dużego grona swoich klientów, którzy zdecydowanie preferują partię demokratyczną. Liczne ataki ze strony wpierających demokratów mediów wytworzyły wokół niego otoczkę obłąkanego kryptonazisty łypiącego na dobro Amerykanów. Oczywiście jest to gruba przesada. Tak czy inaczej, prężnie działająca propaganda wpłynęła na odbiór jego osoby, co też pociągnęło za sobą poważne konsekwencje. Odbiło się to przede wszystkim na kursie akcji Tesli.

Tesla ostro w dół. Czy Elon Musk nadal jest najbogatszym człowiekiem na ziemi?

Jeszcze w grudniu zeszłego roku Tesla święciła giełdowe triumfy. Notowania prężnie pięły się w górę, zbliżając się do pułapu 2000 zł za akcję. Tuż po tej dacie zaczęły jednak gwałtownie spadać. Aktualnie inwestorzy płacą za jedną akcję równowartość ok. 934 zł. Z drugiej strony warto zaznaczyć, że spadek ten nie oznacza, że marka popada w ruinę. Można to nazwać raczej urealnieniem wartości - jeszcze we wrześniu notowania nie przekraczały pułapu 900 zł za akcję.

Oczywiście, mniejsza giełdowa wartość amerykańskiego producenta odbija się na majątku jej największego udziałowca, a więc samego dyrektora generalnego, Elona Muska. Okazuje się jednak, że miliarder wcale nie martwi się o aktualny sytuację. "W perspektywie długoterminowej będzie w porządku" - twierdził na X. Co więcej, jak wynika z zestawienia opracowanego przez redakcję Forbes, Musk nadal pozostaje najbogatszą osobą na ziemi.

Majątek Muska szacowany jest aktualnie na 334,2 mld dolarów. Oznacza to, że w polskich realiach moglibyśmy nazywać go już bilionerem - w przeliczeniu na złotówki dyrektor generalny Tesli posiada zawrotne 1296 mld. Drugie miejsce na liście najbogatszych ludzi na ziemi zajmuje założyciel Amazon Jeff Bezos. Posiada on aktywa o wartości 214,8 mld dolarów (ok. 828,5 mld zł). Tuż za nim uplasował się Mark Zuckerberg. Twórca Facebooka i prezes zarządu konglomeratu technologicznego Meta operuje majątkiem o wartości 214,1 mld dol (825,8 mld zł).

