Każdy zarejestrowany w Polsce pojazd musi mieć standardowe tablice rejestracyjne, ale tablice indywidualne to dodatkowa opcja dla tych, którzy chcą wyróżnić swoje auto. Często pojawiają się na luksusowych, sportowych lub firmowych pojazdach. Można wybrać własny napis, o ile spełnia on określone wymogi prawne. Rząd planuje dać kierowcom jeszcze większe pole do manewru.

Ile kosztuje indywidualna tablica? Nadchodzą zmiany w rejestracji pojazdów

Personalizowane tablice rejestracyjne kosztują 1000 zł i muszą zawierać od 5 do 7 znaków. Pierwsza litera określa miejsce rejestracji, a po wyczerpaniu wyróżników przydzielana jest kolejna dostępna. Ministerstwo Infrastruktury planuje zmiany, które pozwolą kierowcom wybierać drugą literę oznaczenia województwa, co ułatwi tworzenie indywidualnych tablic. Projekt trafił do konsultacji społecznych, a nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Zgodnie z tą zmianą zainteresowany właściciel pojazdu będzie miał możliwość wskazania litery wyróżnika województwa, z którą tworzony będzie numer rejestracyjny, w przypadku gdy, zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia, dla danego województwa są określone dwie litery wyróżnika województwa.

- czytamy w rozporządzeniu.

Indywidualna tablica rejestracyjna PL.

Co oznaczają skróty tablic rejestracyjnych? Polskie "blachy" charakteryzują się dużym zróżnicowaniem

Obowiązujący wzór tablic rejestracyjnych został wprowadzony 1 stycznia 2018 roku i określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Obecny format tablic funkcjonuje od 2000 roku, a w 2006 roku zastąpiono flagę Polski symbolem UE. Oznaczenie tablic rejestracyjnych składa się z dwóch części: wyróżnika miejsca i pojazdu.

Wyróżnik miejsca to litery wskazujące województwo i powiat (jedna litera dla miasta na prawach powiatu, dwie dla powiatu ziemskiego).

Wyróżnik pojazdu występuje po wyróżniku powiatu lub województwa. Co ciekawe, litery B, D, I oraz O są wykluczone, by uniknąć pomyłek z cyframi.

