Ten most zniknie, a potem znowu powstanie. Pomiędzy czeka nas drogowy paraliż?

Most Bolesłwa Chrobrego w Poznaniu to jedna z najpopularniejszych przepraw przez Wartę. Powstały w połowie lat 60. XX wieku obiekt łączy Stare Miasto z m.in. Ostrowem Tumskim i Śródką. W 1989 roku wykonano jego kapitalny remont. Po ponad trzech dekadach jego dalszej eksploatacji przyszedł czas na weryfikację stanu technicznego. Eksperci nie mają jednak dobrych wieści - most jest w na tyle złej kondycji, że wymaga on kompletnej przebudowy.

Most Chrobrego w Poznaniu zostanie wyburzony

Jak stwierdza Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie, obiekt zostanie całkowicie rozebrany i wybudowany na nowo. Prace potrwają około trzy lata i zostaną podzielone na etapy, by wynikające z nich utrudnienia były możliwie najmniej dotkliwe. Na początku wyłączona z ruchu i rozebrana zostanie nitka północna mostu, która jest w gorszym stanie niż południowa. W czasie prac rozbiórkowych i ponownej budowy tej części mostu przejazd w obu kierunkach poprowadzony zostanie południową nitką. W drugim etapie sytuacja się odwróci. Ruch zostanie przerzucony na przebudowaną nitkę północną. Wykonawca zajmie się wówczas częścią południową.

W ramach inwestycji zmienią się także dojazdy do mostu. Prace obejmą rozbudowę odcinków ul. Estkowskiego i Wyszyńskiego. Roboty prowadzone będą także na skrzyżowaniach z ulicami Chwaliszewo, Panny Marii i Wieżową. Wybudowane zostaną dodatkowo zjazdy, chodniki, drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe.

Poznański most do rozbiórki. Dobre wieści dla mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej

Warto dodać, że dzięki inwestycji wprowadzone zostaną zmiany istotne dla pasażerów komunikacji miejskiej. "Przy Katedrze wybudowany będzie wspólny przystanek tramwajowo-autobusowy, co ułatwi przesiadki. W tym miejscu autobusy będą mogły jechać po torowisku. Przystanek zostanie wyposażony w tablice informacji pasażerskiej, biletomat, nowe wiaty i ławki, będzie również dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprzez m.in. system oznaczeń fakturowych nawierzchni" - dodają przedstawiciele poznańskiego magistratu.

Co więcej, piesi nie będą już musieli schodzić do przejścia podziemnego przy skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ul. Ostrów Tumski i ul. Wieżową. W ramach inwestycji zaplanowano likwidację istniejących zejść z przystanków tramwajowych pod ul. Wyszyńskiego - w ich miejsce powstanie tradycyjne, naziemne przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystów. Jednocześnie zostanie zachowana możliwość komunikacji pod jezdnią ul. Wyszyńskiego w relacji ul. Wieżowa - ul. Panny Marii.

Most Chrobrego do rozbiórki. Kiedy rozpoczęcie prac?

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie 12 marca ogłosiła przetarg, którego celem jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przedsiębiorstwo będzie przyjmowało oferty do 15 kwietnia. Jak informuje wiceprezes PIM, rozpoczęcie robót przewidziane jest na jesień tego roku. "Zakładamy, że do tego czasu będzie już przejezdny nowy wiadukt w ul. Golęcińskiej oraz wymieniona zostanie nawierzchnia na południowej nitce ul. Warszawskiej. Jesienią chcemy również udostępnić wiadukt w ciągu ul. Lutyckiej oraz zakończyć prace prowadzone obecnie na ul. Hetmańskiej nad ul. Wagrowską. Bardzo istotna jest dostępność otwartych już, a sąsiadujących z mostem Chrobrego, mostów Berdychowskich" - stwierdza Gołek. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na końcówkę 2028 roku.