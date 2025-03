Unia Europejska zamierza zreformować przepisy dotyczące praw jazdy i w dużym stopniu ujednolicić je w krajach członkowskich. Wśród planów jest m.in. stworzenie międzynarodowego prawa jazdy w postaci cyfrowej, akceptowanej w państwach sojuszu. Do wdrożenia takiej innowacji oraz implementacji w krajach Unii wciąż jednak daleko. Polska od strony administracyjnej od dawna jest już gotowa na takie rozwiązanie, bowiem w kraju nad Wisłą od grudnia 2020 roku funkcjonuje elektroniczne prawo jazdy w aplikacji mObywatel. Policjanci zaś mają dostęp do danych o kierowcach poprzez system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Cyfrowe prawo jazdy w Niemczech cztery lata po Polsce

W Niemczech wyczekiwane przez zmotoryzowanych cyfrowe prawo jazdy ma wreszcie zacząć w pełni funkcjonować. Pełna wersja systemu opracowanego przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Transportu ma ruszyć od kwietnia 2025 roku. Ta znacząca zmiana ma pozytywnie wpłynąć na codzienne życie milionów użytkowników dróg. Tak samo jak w Polsce, kierowcy posiadający uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, nie będą już zobowiązani do noszenia fizycznego prawa jazdy i okazywania go podczas kontroli drogowej. Wystarczy cyfrowe prawo jazdy utworzone na podstawie danych z centralnych rejestrów Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego (KBA), widoczne w aplikacji pobranej na smartfon. Zmiana ta będzie stanowić część szerszej reformy w Niemczech, która ma na celu cyfryzację dokumentów związanych z pojazdami.

Cyfrowe prawo jazdy akceptowane na terenie kraju jego wydania

Obecnie poza granicami Polski cyfrowe prawo jazdy w aplikacji mObywatel nic nie znaczy. Dokładnie tak samo będzie z niemieckim prawem jazdy. Nowe regulacje będą miały zastosowanie wyłącznie na terenie Republiki Federalnej Niemiec i podczas wyjazdów zagranicznych konieczne będzie zabranie tradycyjnego dokumentu. Wdrożenie rozwiązania ponad cztery lata po Polsce, z pewnością będzie stanowić inspirację do podobnych posunięć w wielu innych krajach Unii Europejskiej. Cyfryzacja takiego dokumentu, jak prawo jazdy, ma na celu uproszczenie procedur administracyjnych, łatwą weryfikację statusu posiadanych uprawnień na obszarze międzynarodowym, a także poprawę efektywności kontroli drogowych.