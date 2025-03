To niebezpieczna sytuacja i może dojść do kolizji, szczególnie gdy dwóch kierowców sądzi, że to oni mają pierwszeństwo na drodze. Jeśli jezdnia jest wąska, nietrudno o stłuczkę. Jak należy się zachować? Wyjaśniamy.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak zły jest stan infrastruktury ładowania w Polsce? Rozmawiam z Prezesem Volvo Car Poland - Emilem Dembińskim [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Kto ma pierwszeństwo, gdy dwa pasy ruchu przechodzą w jeden? Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne

Zgodnie z ustawą Prawa o ruchu drogowym w Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Artykuł 16. jasno wskazuje, że kierujący pojazdami podczas korzystania z drogi dwujezdniowej są zobowiązani jechać po prawej stronie. W artykule czytamy, że:

Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa.

pasy ruchu (fot.ilustracyjne) fot. Tomasz Stańczak / Agencja Wyborcza.pl

Oznacza to, że w przypadku zwężającego się pasa kierowca jadący po lewej stronie powinien ustąpić i poczekać, aż bezpiecznie będzie mógł włączyć się do ruchu. Pierwszeństwo przejazdu należy więc do kierowcy, który porusza się prawidłowo, czyli jedzie prawą stroną jezdni.

Kto ma pierwszeństwo w jeździe na suwak? Wszyscy kierowcy powinni o tym wiedzieć

Pamiętaj, że w sytuacji, gdy na drodze doszło do spowolnienia ruchu, obowiązuje zasada jazdy na suwak. Od grudnia 2019 roku jest ona obowiązkiem wszystkich kierowców, co wynika z przepisów ustawy. Ma na celu rozładowanie korków i zminimalizowanie utrudnień na drodze. W tym przypadku zasada pierwszeństwa z prawej strony nie obowiązuje, bo jazda na suwak polega na przepuszczaniu przez każdy pojazd jednego pojazdu z pasa, który się kończy. Co sądzisz o jeździe na suwak? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.