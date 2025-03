Podróżowanie samochodem poza granicami Polski wymaga, o czym z pewnością każdy kierowca dobrze wie, zaznajomienia się z obowiązującymi tam przepisami. Warto także przyjrzeć się znakom drogowym, choć o tym niewielu myśli. Dlaczego? Mogą bowiem napotkać znaki nowe i nietypowe, których poza danym krajem nie widujemy. A to problem nie tylko dla turystów, lecz także lokalnych mieszkańców.

Co oznacza żółty kwadrat z czarnym okręgiem? Kierowcy mają z nimi problem

Jak podają wiadomosci.radiozet.pl, Brytyjski Departament Transportu jakiś czas temu opublikował zestawienie wszystkich znaków obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Zwrócono w nim uwagę na pojawiające się co rusz nowe znaki i podkreślono, że kierowcy, którzy prawo jazdy uzyskali przed laty, powinni być na bieżąco. Portal cambridge-news.co.uk, jak cytuje motoryzacja.interia.pl, ujawnił z kolei, które ze znaków są dla brytyjskich kierowców najbardziej mylące.

W przeprowadzonym badaniu aż 83 proc. z nich nie było w stanie wskazać, co oznacza żółty kwadrat z czarnym okręgiem albo kołem w środku. Prawie połowa przyznała, że taki znak widzi pierwszy raz. 15 proc. podało błędną odpowiedź. W rzeczywistości znak ten informuje o awaryjnej trasie objazdowej dla autostrady oraz innego głównego ruchu drogowego. Każdy objazd może być oznaczony innym kształtem, np. kwadratem lub trójkątem, nie tylko kołem, ważne jednak, by kierowca trzymał się tych oznaczeń do końca wyznaczonej trasy awaryjnej.

Nietypowe znaki drogowe. Możesz je spotkać nie tylko na wakacjach

Przykładem może być biały romb na niebieskim tle, który w 2020 roku wprowadzono we Francji. To nietypowy sposób oznaczenia pasów ruchu zarezerwowanych dla taksówek, autobusów i innych środków transportu publicznego, a także aut elektrycznych. Jest to więc odpowiednik naszego "buspasa". Spotkać go można m.in. w rejonach Lyonu, Rennes, Nantes i Paryża. Z kolei podróżujący po niemieckich drogach mogą kojarzyć znak z pomarańczową "trumną". To tzw. strzałka objazdowa, sugerująca rekomendowaną trasę objazdową w ramach układu autostrad.

Kolejnym przykładem może być znak przedstawiający auto "wjeżdżające" w poziome czarne linie. Znak ten widywany w Hiszpanii ostrzega kierowców przed występowaniem zjawisk atmosferycznych ograniczających widoczność. W Szkocji spotkać można nawet znak z ośmiornicą zjadającą samochód. Nie jest to bynajmniej żart ostrzegający przed mitycznym monstrum albo krakenem, lecz przed zbliżaniem się do morza. Nie są to jednak jedyne konfundujące Europejczyków znaki.

Czy zdarzyło ci się spotkać na drodze nietypowy znak? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.