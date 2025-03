Zburzą wiadukt, który przetrwał ponad 50 lat. Uwaga na utrudnienia na ważnej trasie w Warszawie

Wiekowe wiadukty Trasy Łazienkowskiej przechodzą do historii. Pierwszy został rozebrany w połowie 2023 r. (nowy wybudowano w ciągu kilkunastu miesięcy i udostępniono kierowcom w lutym 2025 r.). Pora na wiadukt południowy i jego odcinek nad ulicą Paryską. Ta ze względów bezpieczeństwa zostanie zamknięta już w nocy z 16 na 17 marca 2025 r. Według drogowców utrudnienia potrwają do 23 marca 2025 r. Prace rozbiórkowe zaplanowano zaś na kilka tygodni. Według planu potrwają do końca kwietnia 2025 r.

Kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają utrudnienia i zmiany. Po zamknięciu przejazdu pod wiaduktem wprowadzone zostaną objazdy ulicami Zwycięzców, Saską, Lotaryńską i Wałem Miedzeszyńskim. Znaki zakazu pojawią się na skrzyżowaniu z Meksykańską (dla jadących od Zwycięzców) oraz na rondzie Wolframa. Z obu stron (Wersalska, Brukselska, Meksykańska) zachowany będzie wjazd dla mieszkańców.

Zmiany w organizacji ruchu na ulicy Paryskiej SZRM Warszawa

Pojedziesz inną trasą

Na czas inwestycji wprowadzone zostaną także objazdy dla komunikacji miejskiej. Nowe trasy przygotowano dla linii 117 i 146. W przypadku autobusów linii 146 wyznaczono trasę od skrzyżowania Wału Miedzeszyńskiego i Wersalskiej do Zwycięzców i Francuskiej. W przypadku linii 117 w kierunku Gocławia nowa trasa to Francuska, Zwycięzców, Saska, Egipska aż do Bora-Komorowskiego. W drugą stronę to zaś Wersalska, Wał Miedzeszyński, Zwycięzców i Francuska.

Prace przy wiekowym wiadukcie Trasy Łazienkowskiej to nie wszystko w okolicy. Trwa także przebudowa północnej jezdni alei Stanów Zjednoczonych (od ul. Bajońskiej do Międzynarodowej). Okazało się, że wymiany wymaga nie tylko górna warstwa nawierzchni, ale także te położone głębiej, które są w złym stanie technicznym. Przewidywany termin zakończenia prac to lipiec 2026 r.