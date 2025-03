Zapadlisko na gdańskiej ulicy odkryło zapomniane pomieszczenie z XIX wieku

W Gdańsku od ponad tygodnia wstrzymany jest ruch tramwajów linii nr 4 na trasie Chełm - Jelitkowo. Wszystko z powodu kilkumetrowej wyrwy w ziemi powstałej we wtorek 4 marca na tramwajowej trasie przy ulicy 3 Maja, na wysokości wjazdu do parking Forum Gdańsk. Z jakiej przyczyny ziemia zapadła się w tym miejscu? Nie stało się to wcale z winy awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ale na skutek zawalenia sufitu piwnicy nieistniejącej od dawna budowli, w miejscu której przeprowadzona jest obecnie jezdnia i torowisko.

Piwnica przedwojennego budynku

Analiza zapadliska przeprowadzona przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku, pozwoliła dowiedzieć się czegoś więcej. Wiadomo, że w okresie Wolnego Miasta Gdańska w miejscu tym funkcjonowała hurtownia chemikaliów. Choć na powierzchni ziemia nie ma śladu po budynku, to już pod ziemią znajdują się pozostałości po pomieszczeniach piwnicznych.

Budynek powstał mniej więcej w połowie XIX wieku i stał prawdopodobnie do 1945 roku. Dziewiętnastowieczne pochodzenie potwierdzili inspektorzy ochrony zabytków, którzy odkryli pod ziemią fragmenty fundamentu i ceglanego sklepienia. Po wykonaniu dokumentacji konserwator zabytków zezwolił na zasypanie zapadliska.

GZDiZ zasypał stare piwnice

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni obecnie prowadzi prace przy powstałym zapadlisku, aby zawieszone kursy tramwajowe znów mogły ruszyć po wytyczonej linii. Pusta przestrzeń zawalonej piwnicy została wypełniona. Zastosowano metodę zagęszczenia oraz wysypano na powierzchni tłuczeń w miejscu, gdzie zostaną na nowo ułożone tory tramwajowe. Termin wznowienia ruchu tramwajów linii nr 4 na trasie Chełm - Jelitkowo, nie został jeszcze ustalony.