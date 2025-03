Wraz z wiosną na drogach pojawia się coraz więcej motocyklistów. Wiele osób wciąż żyje w błędnym przekonaniu, że bez prawa jazdy kategorii A nie można dołączyć do tego grona. Sprawy wyglądają jednak nieco inaczej. Posiadacze prawa jazdy kat. B mają więcej możliwości, niż mogłoby się wydawać. Mogą prowadzić nie tylko auta do 3,5 tony, ale także motocykle i inne pojazdy. Wszystko za sprawą zmian, które zaczęły obowiązywać 22 grudnia 2018 roku.

Czy można jeździć motocyklem 125 na kategorii B? Trzeba spełnić określone wymagania

Zgodnie z przepisami kierowcy z kat. B mogą prowadzić motocykle 125 ccm bez dodatkowego kursu czy egzaminu. Warunkiem jest jedynie posiadanie prawa jazdy od co najmniej trzech lat. Oznacza to, że minimalny wiek wynosi 21 lat. Dodatkowo osoby z kat. B mogą jeździć skuterami i motorowerami do 50 ccm, bez względu na wiek. Wszystkie większe jednoślady wymagają już kategorii A.

Co więcej, maszyna musi spełniać konkretne wymagania techniczne:

moc maks. 11 kW (15 KM),

pojemność do 125 cm³,

stosunek mocy do masy max. 0,1 kW/kg.

motocykl trójkołowy Piaggio MP3 dennisvdw / Getty Images/istock.com

Co oznacza homologacja L5e? Kluczem jest 46 cm

Zgodnie ze zmianami przepisów, które weszły w życie 7 lat temu, na prawo jazdy kategorii B można prowadzić także motocykl trójkołowy, bez ograniczeń dotyczących pojemności czy mocy silnika. Tego rodzaju pojazdy, jak popularne we Francji skutery Piaggio MP3, cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ pozwalają na poruszanie się większymi maszynami bez konieczności posiadania prawa jazdy kategorii A. Jednak motocykl musi:

posiadać homologację L5e - certyfikat potwierdzający spełnienie określonych wymagań technicznych i w zakresie bezpieczeństwa. Umożliwia jego rejestrację i użytkowanie na drogach publicznych,

mieć symetryczny rozstaw kół o odległości dwóch kół nie mniejszej niż 460 mm,

być wyposażony w hamulec postojowy.

Podsumowując, jeśli jednoślad posiada dwa koła z przodu o rozstawie większym niż 460 mm, można nim jeździć na prawie jazdy kategorii B. Dotyczy to nawet motocykli, których pojemność silnika przekracza 125 ccm.

