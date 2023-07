Najdłuższy tunel w Polsce ma około 2335 m długości. Wszystko, co warto o nim wiedzieć [ZDJĘCIA]

Tunele drogowe w Polsce

Tunele drogowe w Polsce nie są tak powszechne jak w Szwajcarii, ani tak długie jak w Norwegii. Nie da się jednak ukryć, że takich obiektów w naszym kraju przybywa, a służą one pokonaniu naturalnych przeszkód, które napotykają budowniczowie dróg. Wśród najdłuższych tuneli drogowych w Polsce, które zostały już oddane do użytku, wymienić należy:

REKLAMA

tunel drogi ekspresowej S2 w Warszawie , popularnie nazywany tunelem pod Ursynowem,

, popularnie nazywany tunelem pod Ursynowem, Tunel im. Marii i Lecha Kaczyńskich pod Luboniem Małym , zwany zwyczajowo tunelem na Zakopiance,

, zwany zwyczajowo tunelem na Zakopiance, tunel drogowy pod dnem Świny w Świnoujściu ,

, Tunel im. Ks. Abp. Tadeusza Gocłowskiego , zwyczajowo zwany tunelem pod Martwą Wisłą w Gdańsku,

, zwyczajowo zwany tunelem pod Martwą Wisłą w Gdańsku, tunel Wisłostrady pod mostem Świętokrzyskim w Warszawie ,

, tunel Emilia pod Sobczakową Grapą w ciągu drogi ekspresowej S1 w gminie Milówka,

w gminie Milówka, tunel pod Rondem gen. Jerzego Ziętka w Katowicach nazwany Tunelem Katowickim,

nazwany Tunelem Katowickim, tunele w ciągu Trasy Łagiewnickiej w Krakowie ,

, tunel kolejowo-drogowy w Gdańsku,

tunel w ciągu ulicy Hasa w Łodzi.

Najdłuższy tunel w Polsce: mapa obiektów

Jeśli chodzi o najdłuższe tunele w Polsce, mapa zapełnia się powoli, ale systematycznie. Jeszcze niedawno znajdowało się na niej zaledwie kilka tuneli, których długość wynosiła co najmniej pół kilometra. Obecnie oddanych do użytku tuneli o długości 500 m lub większej jest 11, w budowie znajduje się sześć, a planowane jest pięć kolejnych. Mowa oczywiście wyłącznie o tunelach drogowych, dużo więcej jest bowiem tuneli kolejowych i tramwajowych (na czele z tunelami linii metra w Warszawie).

Najdłuższy tunel w Europie ma ponad 24 km. Czy wiesz, gdzie został wybudowany? [ZDJĘCIA]

Najdłuższy tunel drogowy w Polsce

Najdłuższy tunel drogowy w Polsce poprowadzony poza miastem, to Tunel im. Marii i Lecha Kaczyńskich. Dużo popularniejszą, niż nazwa oficjalna, jest jednak jego nazwa zwyczajowa – mowa bowiem o tunelu na Zakopiance.

Fot. Marek Podmokły / Agencja Wyborcza.pl

Tunel ten powstał pod zachodnim stokiem wzniesienia o nazwie Luboń Mały, w ciągu drogi ekspresowej S7. Drążenie tunelu rozpoczęto w marcu 2017 roku. Prace odbywały się w systemie ciągłym, roboty prowadzono bez przerw i przestojów. Drążenie prawej nitki tunelu zakończono w październiku 2019 roku, zaś lewej – w kwietniu 2020 roku. Uroczyste otwarcie tunelu nastąpiło jednakże dopiero 12 listopada 2022 roku. W chwili oddania do użytku tunel ten był najdłuższym pozamiejskim tunelem drogowym w Polsce (i jednocześnie drugim co do długości tunelem drogowym w Polsce). Zdetronizował tym samym tunel Emilia wiodący pod Sobczakową Grapą w ciągu drogi ekspresowej S1.

Zobacz wideo Czy po podwyżkach cen biletów taniej podróżuje się pociągiem, czy samochodem?

Gdzie jest najdłuższy tunel drogowy w Polsce?

Gdzie jest najdłuższy tunel drogowy w Polsce? Najdłuższy pozamiejski tunel drogowy w Polsce, czyli tunel na Zakopiance, przebiega w ciągu drogi ekspresowej S7 (tzw. Zakopianki) na terenie wsi Naprawa w gminie wiejskiej Jordanów w województwie małopolskim. Natomiast najdłuższy tunel drogowy w Polsce w ogóle – na chwilę obecną – znajduje się w ciągu południowej obwodnicy Warszawy, na terenie dzielnicy Ursynów.

Ciężarówka wjeżdża do tunelu południowej obwodnicy Warszawy pod Ursynowem Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Najdłuższy tunel drogowy w Polsce powstanie na S3

Ponieważ sytuacja drogowa w naszym kraju jest dynamiczna, szacuje się, że najdłuższy tunel drogowy w Polsce powstanie na S3. Czy rzeczywiście uda mu się zdetronizować obecnego rekordzistę, przekonamy się niebawem. Wciąż trwają prace na dolnośląskim odcinku drogi ekspresowej S3, pomiędzy węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ. Na odcinku tym mają powstać dwa tunele drogowe: tunel TS-26 pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice, a także tunel TS-32 niedaleko miejscowości Gostków. Pierwszy z nich ma mieć długość około 2300 m i mimo szumnych zapowiedzi może okazać się o kilkadziesiąt metrów za krótki, by pokonać obecnego lidera.

Najdłuższy tunel w Polsce: S3

Zapowiadany najdłuższy tunel w Polsce na S3 ma pozwolić na poprowadzenie drogi ekspresowej przez przeszkodę, jaką niewątpliwie stanowi masyw Gór Kaczawskich i Wałbrzyskich. Do drążenia tunelu wykorzystano m.in. koparkę z młotem hydraulicznym i frezem, a także ładunki wybuchowe. Tunel TS-32 realizowany jest metodą górniczą w technologii tzw. otwartego wykopu. Po odbiorach sprawdzających funkcjonowanie wszystkich systemów tunelu, ma on zostać oddany do użytku. Plany zakładają, że będzie to druga połowa 2023 roku.

Najdłuższy tunel w Polsce w budowie

Najdłuższy tunel w Polsce w budowie obecnie to wspomniany wcześniej TS-32 w ciągu drogi ekspresowej S3 w województwie dolnośląskim. Tunel o podobnej długości ma powstać w ciągu drogi ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów Południe – Babica. Do drążenia tego tunelu ma zostać użyta tunelownica Karpatka. Dwunawowy tunel prowadził będzie pod wzgórzem o nazwie Grochowiczna. Karpatka ma zacząć prace już niebawem, drążenie ma potrwać do drugiej połowy 2025 roku, zaś oddanie drogi ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów Południe – Babica przewidywane jest na 2026 rok. Z najnowszych doniesień wynika jednak, że najdłuższego tunelu w Polsce należy spodziewać się w ciągu drogi ekspresowej S6. Początkowo planowano w jej przebiegu tunel pod Odrą o długości 3,5 km, najprawdopodobniej jednak osiągnie długość 5 km i stanie się tym samym zdecydowanie najdłuższym tunelem drogowym w Polsce. Na to przyjdzie nam jednak trochę poczekać.

Ile ma najdłuższy tunel w Polsce?

A zatem: ile ma najdłuższy tunel w Polsce? Obecnie najdłuższy tunel drogowy w Polsce, zwany zwyczajowo tunelem pod Ursynowem, ma około 2335 m długości. Najdłuższy drogowy tunel pozamiejski, tunel na Zakopiance, ma z kolei długość 2058 m. Będący w budowie tunel na trasie S3 osiągnie długość około 2300 m, zaś długość tunelu w ciągu drogi ekspresowej S19 szacowana jest na 2255 m.

Pierwsze chwile po otwarciu dla ruchu tunelu pod Świną w Świnoujściu Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl

Dla porównania, otwarty niedawno z wielką pompą tunel drogowy pod dnem Świny w Świnoujściu, łączący wyspy Uznam i Wolin oraz centrum Świnoujścia z resztą kraju, ma długość zaledwie 1780 m.

Tunel Gotarda - rekordowe szwajcarskie tunele [cena przejazdu, schron, podziemne miasto]

Jaki jest najdłuższy tunel w Polsce?

Nie jest trudno wskazać, jaki jest najdłuższy tunel w Polsce. Otwarty 20 grudnia 2021 roku tunel drogi ekspresowej S2 w Warszawie, zwyczajowo nazywany tunelem pod Ursynowem, jest obecnie najdłuższym tunelem drogowym w Polsce. Jego budowa planowana była już od lat 70. minionego stulecia, ale prace nad realizacją projektu rozpoczęto dopiero w 2017 roku. Dozwolona prędkość w tunelu wynosi 80 km/h, konieczne jest utrzymywanie odpowiedniego dystansu do poprzedzającego auta oraz unikanie zmian pasa ruchu. W tunelu nie wolno się zatrzymywać, prowadzony jest w nim natomiast odcinkowy pomiar prędkości. W obiekcie zastosowano liczne systemy mające zapewnić bezpieczeństwo jego użytkownikom.

Zobacz też: Płatne autostrady w Polsce. Nowe odcinki bezpłatne po 1 lipca