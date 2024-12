Znak B-37 występuje na naszych polskich drogach stosunkowo rzadko. To pewnie właśnie dlatego kierowcy się mylą i niedokładnie znają jego znaczenie, a szkoda. Nawet jeśli mamy wrażenie, że zrobiliśmy wszystko, jak należy, później może się okazać, że doszło do błędu. Okazuje się, że konsekwencje wysokiego mandatu do zapłaty to nie wszystko, co może nas czekać.

REKLAMA

Zobacz wideo The Best of Moto 2024

Czego dotyczy znak B-37? To zakaz postoju, ale nie we wszystkie dni

Znak B-37 z białą belką w środku oznacza zakaz postoju, ale tylko w nieparzyste dni miesiąca. Kierowcom może mylić się z B-38, który jest jego odwrotnością i oznacza zakaz postoju w dni parzyste. Co to oznacza?

Jeśli zaparkujemy pod znakiem B-37 wieczorem 26 grudnia, wszystko jest w porządku. Sytuacja zmieni się jednak już 27 grudnia i jeśli pojazd wciąż będzie stał w tym samym miejscu, popełniamy wykroczenie. Jeśli w takiej sytuacji udasz się na parking i zobaczysz, że samochodu na nim zwyczajnie nie ma, może się okazać, że wcale nie padł łupem złodziei. Możliwe, że po prostu został odholowany na parking policyjny.

Co oznacza znak B37 i B38? Co oznacza znak B37 i B38? Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl

Po co znak B-37 i B-38? Nie wszyscy uważają, że mają sens

Mandat, blokada kół czy odholowanie pojazdu mogą zdenerwować niejednego kierowcę. Niektórzy uważają, że zakaz parkowania w dni parzyste bądź nieparzyste nie ma większego sensu, jednak nie jest to do końca prawda. Okazuje się, że takie rozwiązanie służy zwłaszcza właścicielom sklepów i służbom sprzątającym. Jeśli danego dnia żadne samochody nie blokują parkingu, mają szansę na rzetelniejsze wykonanie swojej pracy. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.