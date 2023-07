Najdłuższy tunel w Europie ma ponad 24 km. Czy wiesz, gdzie został wybudowany? [ZDJĘCIA]

Najdłuższy tunel drogowy w Europie

Najdłuższy tunel drogowy w Europie wybudowano w Norwegii. Rekordzista o nazwie Lærdal (Lærdalstunnelen) jest nie tylko najdłuższym europejskim tunelem drogowym, ale i najdłuższym samochodowym tunelem świata.

L?rdal (L?rdalstunnelen). Zdjęcie ilustracyjne istock / Perszing1982

Łączy ze sobą dwa norweskie miasta w regionie Sogn og Fjordane: Lærdal oraz Aurland i ma długość 24,51 km. Pomysł wybudowania tunelu na trasie Oslo – Bergen, który znacznie ułatwiłby podróż ze stolicy Norwegii, pojawił się już w 1975 roku. Decyzję o budowie zatwierdzono jednak dopiero w 1992 roku. Prace rozpoczęto w 1995 roku, pierwszy samochód przejechał nim zaledwie pięć lat później, w 2000 roku. Z uwagi na długość tunelu i czas potrzebny do jego przebycia, jak również ze względu na brak możliwości stworzenia wyjść awaryjnych, tunel został wyposażony w liczne rozwiązania mające zwiększyć bezpieczeństwo jazdy. Trasę podzielono na cztery części, które przedzielają wykute w skale jaskinie, oświetlone niebiesko-żółtym światłem (w tunelu zamontowano białe oświetlenie) – w punktach tych można zawracać. Przez całą długość tunelu biegnie okablowanie, służące zainstalowaniu radiostacji, a także anteny pozwalające na korzystanie z komórek. W jednakowych odstępach umieszczono telefony SOS oraz gaśnice. Tunel wyposażony jest także w system wentylacji oraz oczyszczania powietrza ze spalin i pyłu.

Najdłuższy tunel samochodowy w Europie

Najdłuższy tunel samochodowy w Europie znajduje się obecnie w Norwegii, jednak do czasu oddania do użytku tunelu Lærdal palmę pierwszeństwa dzierżył tunel drogowy Świętego Gotarda (Gotthardtunnel) w Szwajcarii (w latach 1980-2000 był on najdłuższym tunelem drogowym świata).

Tunel drogowy Świętego Gotarda Autorstwa Grzegorz Święch - Praca własna, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4507718

Budowano go w latach 1970-1980, do użytku oddany został 5 września 1980 roku, a połączył miejscowości Göschenen w kantonie Uri i Airolo w kantonie Ticino. Tunel jest częścią szwajcarskiej autostrady A2 i ma długość 16,91 km.

Najdłuższy tunel w Europie: Szwajcaria dzierży palmę pierwszeństwa

Jeśli chodzi o najdłuższy tunel w Europie, Szwajcaria może poszczycić się także najdłuższym zbudowanym, jak dotąd, tunelem kolejowym nie tylko w Europie, ale i na świecie. Mowa o tunelu kolejowym w Alpach Szwajcarskich, zwanym tunelem bazowym Świętego Gotarda.

Tunel Świętego Gotarda Autorstwa Hannes Ortlieb (Diskussion) - Praca własnaTekst oryginalny: selbst fotografiert, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41678371

Ma on długość 57 km i wybudowany został pod masywem Gotarda, a dokładniej pod przełęczą Świętego Gotarda w Alpach Leopontyjskich. Jest nie tylko najdłuższym, ale i najgłębiej położonym tunelem górskim, zarówno w Europie, jak i na świecie. Jego najwyżej położony punkt znajduje się na wysokości 550 m n.p.m. Do użytku oddano go w 2016 roku. Budowa trwała 17 lat, ale dzięki niej przejazd z Zurychu do Mediolanu zajmuje niemal dwie godziny mniej. Oddanie do użytku tunelu bazowego Świętego Gotarda wpłynęło na zmniejszenie ruchu tranzytowego, co ma niebagatelne znaczenie dla górskiego ekosystemu. Tunel tworzą dwie równoległe nitki, które połączono szybami tuneli technicznych, będących jednocześnie wyjściami ewakuacyjnymi.

Najdłuższe tunele drogowe w Europie

Jakie są najdłuższe tunele drogowe w Europie? Oto lista dziesięciu rekordzistów:

Lærdal (Lærdalstunnelen) – Norwegia (24,51 km)

tunel drogowy Świętego Gotarda (Gotthardtunnel) – Szwajcaria (16,91 km)

tunel Ryfylke (Ryfylketunnelen) – Norwegia (14,4 km)

tunel drogowy Arlberg – Austria (13,98 km)

tunel Fréjus (Tunnel du Fréjus) – Francja/Włochy (12,86 km)

Tunnel du Mont Blanc – Francja/Włochy (11,61 km)

tunel Gudvangen – Norwegia (11,42 km)

tunel Folgefonna – Norwegia (11,15 km)

tunel Toven – Norwegia (10,65 km)

Tunnel Gran Sasso d’Italia – Włochy (10,2 km).

Gdzie znajduje się najdłuższy tunel w Europie?

Gdzie znajduje się najdłuższy tunel w Europie? Odpowiedź na tak postawione pytanie uzależniona jest od doprecyzowania rodzaju i położenia tunelu. Jeśli bowiem mowa o najdłuższym tunelu kolejowym czy też o najdłuższym tunelu górskim Europy (i świata), to wskażemy na Szwajcarię, z jej tunelem bazowym Świętego Gotarda. Jeśli pytamy o najdłuższy tunel drogowy Europy (i świata), to ten znajduje się w Norwegii (Lærdalstunnelen). Jednakże wśród tuneli drogowych można wyróżnić kategorię tuneli podmorskich. Tu bezkonkurencyjny jest, znajdujący się również w Norwegii, Ryfylketunnelen.

Ryfylketunnelen By T. Holme, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91022462

Jest on nie tylko najdłuższym podmorskim tunelem Europy i świata, ale także najgłębiej położonym tego typu obiektem na świecie. Łączy ze sobą dwa norweskie miasta: Ryfylke i Stavanger. Ma 14,4 km długości, w jego wnętrzu biegną dwie jezdnie, w dwóch oddzielnych tubach. Każda tuba przypomina w przekroju kształtem podkowę o wysokości 4,6 m i szerokości 8,5 m. Tunel spełnia najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa i jest częścią większego projektu o nazwie Ryfast. Budowę rozpoczęto w 2012 roku, tunel został oddany do użytku 30 grudnia 2019 roku. Jego trasa w najgłębszym miejscu przebiega aż 292 metry pod powierzchnią morza.

