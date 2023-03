Najdłuższe tunele w Europie. Nasz Ursynów aż dziesięć razy krótszy od rekordzisty

Ciekawostki drogowe znajdziesz również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Gdy w grudniu 2021 roku przecinana była wstęga przed wjazdem do tunelu drogi ekspresowej S2 pod warszawskim Ursynowem, wszyscy w Polsce puchli z dumy. Przeprawa liczy bowiem 2330 metrów, przez co z miejsca wskoczyła na stanowisko najdłuższego podziemnego przejazdu w Polsce. Jej budowa pochłonęła w sumie 1,2 mld zł. A to bez wątpienia kwota astronomiczna. Tylko jak nasz tunel wypada na tle tuneli europejskich? No właśnie. Tak ustawiona skala sprawia, że Ursynów prezentuje się dość blado.

Najdłuższy tunel w Europie? Drogowo króluje Norwegia i wynik 24,51 km

Najdłuższy drogowy tunel w Europie znajduje się w Norwegii. Łączy dwie miejscowości Lærdal i Aurland. Stanowi zatem uzupełnienie europejskiego szlaku drogowego E16, który pozwala na dotarcie m.in. z Oslo do Bergen. Długość? Ta wynosi dokładnie 24,51 km. To oznacza, że jest dokładnie dziesięć i pół razy dłuższy od tunelu pod Ursynowem. Jego budowa trwała 5 lat i pochłonęła dokładnie 410 mln dolarów. Tyle że mówimy o dolarach o wartości z roku 2000.

Europejskim numerem dwa jest tunel drogowy Świętego Gotarda. Ten ma długość 16,9 km oraz znajduje się w Szwajcarii. Łączy miejscowość Göschenen w kantonie Uri z Airolo w kantonie Ticino w Szwajcarii oraz prowadzi m.in. przez Masyw Świętego Gotarda w Alpach Lepontyńskich. Masyw ten zajmuje powierzchnię wynoszącą 660 km2. Przeprawa była budowana w latach 1970 - 1980, a przejazd nią jest całkowicie bezpłatny.

Pierwszą trójką najdłuższych tuneli drogowych w Europie zamyka Austria

Trzecim najdłuższym tunelem w Europie jest tunel Arlberg Road. Jest on wydrążony w ziemi w sumie na 13,972 km. Jeżeli do liczby tej doliczyć drogę wprowadzającą i wyprowadzającą, wynik rośnie do 15,537 km. To oznacza że przeprawa nadal jest prawie 7-krotnie dłuższa od tunelu pod Ursynowem w Warszawie. Arlberg Road łączy prowincje Tyrol i Vorarlberg, a swoją nazwę zawdzięcza górze, przez którą został poprowadzony. Zbudowano go w latach 70. XX wieku i stanowi jeden z bardziej popularnych przejazdów w Austrii. Za cenę 10 euro pokonuje go około 18 mln osób rocznie.

Ciekawostka? Tunel Arlberg Road nie jest jedynym tunelem w Austrii. Kierowcy podróżujący po tym kraju tylko na drogach szybkiego ruchu mogą napotkać w sumie 182 tunele. Po ich zsumowaniu uzyskujemy długość sięgającą 344 km. To stanowi aż 16 proc. ogólnej długości dróg szybkiego ruchu w Austrii.

Najdłuższe tunele drogowe w Europie. Dopełnienie listy Top 10

Jakie są kolejne, najdłuższe tunele w Europie? Zdaniem redakcji serwisu Inzynieria.com na listę warto wpisać jeszcze:

Tunel Fréjus o długości 12,8 km łaczący Francję i Włochy.

Tunel du Mont Blanc o długości 11,6 km łączący Francję i Włochy.

Tunel Gudvangen o długości 11,4 km w Norwegii.

Tunel Folgefonna o długości 11,1 km w Norwegii.

Tunel Toven o długości 10,65 km w Norwegii.

Tunel Gran Sasso d'Italia o długości 10,2 km we Włoszech.

Najdłuższy tunel, ale nie-drogowy? Ma 57 km długości i kosztował 11 mld euro!

