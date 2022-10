Tunel na Zakopiance niemal gotowy. Trwają ostatnie prace, ale termin otwarcia jest nieznany

Zobacz wideo

To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w Polsce i kluczowy fragment nowej Zakopianki, który powinien znacznie ułatwić ruch pomiędzy Krakowem i Zakopanem. Tunel w ciągu drogi ekspresowej S7 przebiegający pod górą Luboń Mały jest już niemal gotowy i ma zostać niebawem oddany kierowcom.

Trwają ostatnie prace wykończeniowe w kluczowym tunelu

Tunel pod Luboniem Małym miał być gotowy jeszcze w 2021 roku. Tak się jednak nie stało. Z powodu opóźnień w budowie oddanie drogi przesuwano na początek, potem na koniec pierwszej połowy 2022 roku. Te terminy również nie zostały dotrzymane. Teraz jednak budowa jest niemalże gotowa.

Jak twierdzi Iwona Mikrut rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA, cytowana przez Business Insider za PAP, trwają ostatnie prace wykończeniowe - montowane jest m.in. oznakowanie pionowe na zewnątrz tunelu i na drogach dojazdowych. Oznakowanie wewnętrzne jest gotowe, dlatego w tunelu trwają już testy oraz montowane są systemy prowadzenia ruchu. W następnej kolejności odbędą się ćwiczenia służb ratunkowych.

Później trzeba będzie jeszcze zaczekać na ukończenie wszystkich procedur formalnych i uzyskanie dokumentów potrzebnych do udostępnienia tunelu kierowcom. Kiedy ma się to stać? GDDKiA na razie nie podała konkretnej daty, jednak termin zapewne nie jest odległy. Co ciekawe, pomimo że tunel nie jest jeszcze całkowicie ukończony, ma go odwiedzić w środę prezydent RP Andrzej Duda.

Kluczowe ponad 2 km tunelu pod górą

Tunel pod Luboniem Małym ma nieco ok. 2,1 km długości, ale wykonawca - firma Astaldi - zbudował także po 1 km dróg dojazdowych po jednej i drugiej stronie. Jego drążenie rozpoczęto jeszcze w 2017 roku i po oddaniu do użytku, przez jakiś czas będzie drugim najdłuższym tunelem drogowym w Polsce (po tunelu pod Ursynowem w Warszawie).

Tunel połączy miejscowości Naprawa i Skomielna Biała w ciągu nowej Zakopianki. Trasa ma ułatwić przejazd popularną drogą z Krakowa do Zakopanego (i odwrotnie), która - zwłaszcza w sezonie - stoi w korkach. W dużej części będzie ona poprowadzona trasą S7, która docelowo ma ciągnąć się od Zatoki Gdańskiej aż po Tatry.

