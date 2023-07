Płatne autostrady w Polsce. Nowe odcinki bezpłatne po 1 lipca

Płatne autostrady w Polsce

Ile km mają płatne autostrady w Polsce? Wiemy już, że jest to 729 spośród 1753,6 km autostrad. W sumie w naszym kraju jest już zgodnie z danymi Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad ponad 5000 km dróg szybkiego ruchu. W 2023 r. planuje się oddanie kolejnych 260 km, gdzie 49.4 km to autostrady. Jednocześnie od 1 lipca kolejne odcinki autostrad zostają zwolnione z konieczności dokonywania opłat.

Płatne odcinki autostrad - sposób poboru opłat

Jak skorzystać z płatnych odcinków autostrad w Polsce? Płatność może być dokonana na kilka sposobów. Chodzi o:

płatność gotówką lub kartą w punktach poboru opłat, czyli popularnych bramkach na wyjeździe z odcinka;

płatność dokonywaną przy wykorzystaniu jednej z dedykowanych aplikacji;

płatność dzięki dedykowanym urządzeniom takim, jak np. A4Go, ZSL;

płatność w postaci biletu zakupionego na stacji paliw.

Dlaczego autostrady w Polsce są płatne? Najczęściej kwestię taką uzasadnia się kosztami generowanymi przez tego typu inwestycje, które są wyższe niż w przypadku innych dróg. Oczywiście jest to jednak tłumaczenie bardzo dyskusyjne. Stąd też pomysły uwolnienia z opłat tych odcinków, które są zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad.

Ile kosztuje przejazd płatnym odcinkiem autostrady? Opłaty uzależnione są od konkretnej drogi i kategorii pojazdu. W kategorii pierwszej, obejmującej pojazdy dwuosiowe, bez podwójnych kół i przyczepy, cena jednego przejechanego kilometra waha się od 10 do 50 gr.

Płatne odcinki autostrad - mapa odcinków wyłączonych z opłat od 1 lipca

Co warto wiedzieć jeśli chodzi o płatne odcinki autostrad? Mapa tych dróg, które są wyłączone z poboru opłat, zmieniła się po 1 lipca. Chodzi o zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad odcinki autostrad A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica. Zmianom, czyli zwolnieniu z opłat, podlegają pojazdy lekkie - pod tym określeniem kryją się motocykle i auta o masie całkowitej do 3,5 tony. Co ważne: bilety autostradowe można było kupować z wyprzedzeniem, nie każdy kierowca musiał zaś znać terminarz zmian. Dlatego istnieje możliwość zwrotu za wcześniej wykupione przejazdy zaplanowane po 30 czerwca. Więcej informacji można znaleźć na stronie e-Toll.

Płatne autostrady w Polsce - mapa

Jak prezentuje się mapa płatnych autostrad w Polsce? Po uwolnieniu opłat na odcinkach ''rządowych'' dla aut osobowych i motocykli płatnymi pozostały tzw. autostrady koncesyjne. Chodzi o te, które są zarządzane przez prywatne firmy. W tym przypadku opłaty mają pomagać w utrzymywaniu tych dróg. Chodzi o:

odcinek autostrady A1 pomiędzy Gdańskiem a Toruniem, który liczy sobie 152 km;

odcinek autostrady A2 między Świeckiem a Koninem - w tym przypadku jest to 255 km autostrady;

odcinek autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem - liczy sobie 61 km.

