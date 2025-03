Każdy kierowca co jakiś czas musi mierzyć się z problemem, jakim jest brudny samochód. Samodzielne czyszczenie pojazdu jest jedną z najbezpieczniejszych metod. Jak to zrobić i na co uważać? Działanie jest istotne, by jak najdłużej utrzymać lakier w dobrym stanie. Poza tym regularne sprzątanie pomoże zapobiegać powstawaniu korozji.

REKLAMA

Zobacz wideo Mercedes zmienia zasady gry w klasie średniej. Spójrzcie na parametry nowego CLA!

Od czego zacząć sprzątanie samochodu? O tych rzeczach lepiej pamiętać

Jeśli zdecydujesz się samodzielnie umyć samochód, pamiętaj, by nie używać w tym celu płynu do mycia naczyń. Lakier może od nich zmatowieć, źle radzą sobie z zabrudzeniami i bardzo się pienią. Poza tym jeśli zawiera ocet, może przyspieszyć korozję. Najlepszym wyborem jest korzystanie ze specjalnie przeznaczonych do tego środków. Na samym początku przygotuj wiadro, gąbkę, na przykład szampon z woskiem do czyszczenia samochodu, ściereczki z mikrofibry, lateksowe rękawiczki ochronne.

Co zrobić, żeby samochód się świecił? Tak wyczyścisz swój pojazd

W pierwszej kolejności spłucz samochód wodą pod ciśnieniem. W ten sposób pozbędziesz się piasku i zaschniętego błota i unikniesz ewentualnych zarysowań. Rozrób szampon z wodą zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Myj samochód gąbką, zaczynając od dachu i przechodząc do boków samochodu. Wykonuj koliste ruchy. Następnie spłucz samochód wodą, zaczynając od góry. Zrób to dokładnie, nie zostawiając środka na karoserii. Na koniec wysusz elementy samochodu suchą ściereczką z mikrofibry. Pamiętaj, że samochód można myć tylko w przeznaczonych do tego miejscach. Jeśli zrobisz to np. pod blokiem, grozi ci mandat wynoszący nawet 500 zł.