Winieta - Słowacja. Kupisz ją w wersji elektronicznej lub na stacji

Winiety - Słowacja. Gdzie można skorzystać?

Co warto wiedzieć jeśli chodzi o winiety na Słowacji? Przede wszystkim w kraju naszych południowych sąsiadów zapłacimy za podróże niektórymi odcinkami autostrad i dróg ekspresowych. W sumie jest to ponad 620 km tras, co warto uwzględnić także podczas planowania tych podróży, gdzie przejazd przez Słowację będzie miał charakter tranzytu. Mapę takich tras publikuje zarządca poboru opłat za winiety, czyli Słowacka Krajowa Spółka Autostradowa.

REKLAMA

Najdłuższą płatną autostradą w kraju jest ta oznaczona jako D1. Liczy sobie ponad 400 km. Dodatkowo polscy kierowcy bardzo często korzystają z fragmentu autostrady D3, który łączy się w Zwardoniu z drogą ekspresową. O czym jeszcze warto pamiętać?

Na słowackich autostradach pojedziemy z maksymalną prędkością 130 km/h;

mandaty mogą być dotkliwe, bo za przekroczenie prędkości grozi kara w postaci nawet 800 euro ;

; przez cały rok jeździ się ze światłami mijania;

kierowca nie może mieć we krwi żadnej zawartości alkoholu;

w przypadku aut z przyczepami o wadze powyżej 3,5 tony trzeba wykupić winietę zarówno na auto, jak i na przyczepkę.

Przyczepka kempingowa. Czy warto postawić na niewielki model? Ile kosztuje wynajem?

Winiety - Słowacja i Węgry razem

Jak zaplanować przejazd przez dwa kraje? Jak kupić winiety np. na Słowację i Węgry? Pomocne mogą się okazać usługi online. Dzięki nim planowanie trasy i wcześniejsze uiszczenie opłat w dwóch i więcej krajach będą o wiele łatwiejsze. Warto pamiętać o tym, że Słowacja dość wcześnie wprowadziła elektronizację, co stało się pod koniec 2015 r. W kraju tym wyróżnia się następujące rodzaje winiet:

winieta na rok kalendarzowy;

winieta ważna przez 365 dni;

winieta na 30 dni;

winieta ważna w ciągu 10 dni.

Zobacz wideo Czy po podwyżkach cen biletów taniej podróżuje się pociągiem, czy samochodem?

Winieta Słowacja - cena i zakup

Ile kosztuje winieta na Słowacji i gdzie można ją kupić? Ceny kształtują się następująco:

60 euro - winieta na rok kalendarzowy;

60 euro - winieta ważna przez 365 dni;

17 euro - winieta na 30 dni;

12 euro - winieta ważna 10 dni.

Tak samo kształtują się konieczne wydatki na pojazd ciągniony wtedy, gdy całość przekracza 3,5 tony. Gdzie można kupić słowackie winiety? Tutaj możemy skorzystać z rozwiązań tradycyjnych lub nowoczesnych. Pierwszy sposób to zakup odpowiedniej naklejki na stacji benzynowej w okolicy płatnej drogi. Drugą opcją będzie skorzystanie z możliwości, które daje zakup elektroniczny.

Winieta - Słowacja online. Gdzie kupić?

Gdzie kupić słowacką winietę online? Polacy dość często korzystają z dróg ekspresowych i autostrad w tym kraju. Dlatego uruchomiona została wersja polskojęzyczna wersja strony umożliwiającej zakup e-winiety.

Wypożyczenie kampera - ile kosztuje? Wszystko, co warto wiedzieć przed wakacjami

E-winieta Słowacja - proces zakupu

Jak kupić e-winietę na Słowacji? Jest to dość łatwe. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami na stronie operatora. Wybiera się tutaj liczbę pojazdów, rodzaj winiety, jej ważność i wprowadza dane auta, które po uiszczeniu opłaty wędrują do systemu. Jednocześnie na maila otrzymuje się potwierdzenie.

Zobacz też: Wakacje samochodem. Bliższe i dalsze objazdy po Europie