Ważny tunel nad Bałtykiem powstanie przed wakacjami. Drogowcy pokazali nowe zdjęcia

Ze Świnoujścia płyną naprawdę dobre informacje. Miasto poinformowało bowiem, że w tunelu poprowadzonym pod Świną wylewana jest właśnie pierwsza warstwa masy bitumicznej. Przeprawa jest kluczowa i to z dwóch powodów. A wylewka asfaltu oznacza, że inwestycja zbliża się do końca. Oddanie do użytkowania może nastąpić w ciągu kilku tygodni.

Tunel o długości 1484 m ułatwi komunikację w Świnoujściu

Czemu tunelu w Świnoujściu jest tak ważny? Po pierwsze dlatego, że stanowi dopełnienie drogi krajowej nr 93 i na stałe połączy lewobrzeżną część Świnoujścia na wyspie Uznam z wyspą Wolin i resztą kraju. To pozwoli na lepsze skomunikowanie tej części miasta i będzie stanowić dopełnienie polskiej części trasy europejskiej E65. Po drugie tunel w Świnoujściu stanie się najdłuższą podwodną przeprawą w Polsce. Całkowita jego długość wraz z drogami dojazdowymi to 3,4 km, z czego wydrążone zostało dokładnie 1484 m, a stropowane jest 1780 m.

Tunel w Świnoujściu prawie gotowy. Brakuje jeszcze... odcinkowego pomiaru prędkości

Tunel w Świnoujściu ma mieć średnicę wewnętrzną wynoszącą 12 m. Na przeprawę będzie składać się dwukierunkowa jezdnia i tunel ewakuacyjny. W "najgłębszym" punkcie tunel zejdzie do poziomu 38 m ppm. Przejazd podwodny był drążony przy pomocy legendarnej już maszyny TBM. Ta dokładnie 7 października 2020 roku przypłynęła do Świnoujścia z Chin. TBM pracujący na tej budowie został pieszczotliwie nazwany Wyspiarką.

Wylewka asfaltu bez wątpienia jest kluczowa. To jednak cały czas nie koniec ważnych informacji. Bo w tunelu w Świnoujściu musi pojawić się jeszcze... odcinkowy pomiar prędkości. Przetarg na wybór wykonawcy OPP, który zostanie włączony do sieci GITD, cały czas jest przed władzami miasta.

Lista OPP na 2023 r. To tutaj kierowcy będą zwalniać albo płacić mandaty

Tunel w Świnoujściu to nie pomysł współczesny. Koncepcja narodziła się w latach 60.

No dobrze, ale skoro w tunelu już wylewany jest asfalt, kiedy zostanie oddany do użytkowania? Tak właściwie według pierwotnego planu samochody już powinny nim jeździć. Tyle że w zeszłym roku wykonawca poprosił o przedłużenie terminu. Nowe planowane oddanie do użytkowania powinno nastąpić w maju roku 2023. To oznacza, że pierwsze samochody przejadą przeprawą pod Świną jeszcze przed tegorocznymi wakacjami. Tak zakończy się zatem historia inwestycji oszacowanej w sumie na 950 milionów złotych i w 85-proc. dofinansowanej z funduszy europejskich. Tak zakończy się także karta, która została otwarta jeszcze w... latach 60. XX wieku.

Współczesna historia tunelu w Świnoujściu zaczęła się gdzieś w roku 2014. To wtedy miasto zleciło przygotowanie opracowanie koncepcji przeprawy. W roku 2017 jej projekt zyskał finansowanie z środków unijnych, a w roku 2018 podpisała została umowa z wykonawcą. Tyle że sama koncepcja wcale nie była nowa w drugiej dekadzie XXI wieku. Po raz pierwszy pojawiła się jeszcze na początku lat 60. XX wieku. To wtedy naukowcy podczas spotkania w Domu Rybaka w Świnoujściu przedstawili pomysł budowy przeprawy podwodnej. Historia, jak można się domyślać, utknęła niestety w martwym punkcie. Władze PRL nie miały środków lub dobrej woli do budowania tunelu. Inicjatywa musiała zatem poczekać ponad pół wieku na realizację.