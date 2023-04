Najdłuższe tunele w Europie. Tunel Laerdal wyraźnie zdystansował wszystkich

Motoryzacyjne ciekawostki znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Nie samymi przepisami drogowymi człowiek żyje. Nadszedł zatem czas na moto-ciekawostki. Wiecie, jakie są najdłuższe tunele w Europie? Od razu może dodamy tylko, że Polski na tej liście nie ma. Tunel drogi ekspresowej S2 pod warszawskim Ursynowem o długości 2330 metrów może imponować, ale tylko w naszym kraju. Na tle Starego Kontynentu wydaje się zaledwie przecinkiem!

Tunel w Norwegii. Tak, jakbyście przejechali pod Warszawą!

Najdłuższy drogowy tunel w Europie ma powalające 24,51 km długości. Tak, ponad 24 km! To prawie tak, jakbyście pod ziemią przejechali pod całą Warszawą. Tunel znajduje się w Norwegii. Łączy dwie miejscowości Lærdal i Aurland. Stanowi zatem uzupełnienie europejskiego szlaku drogowego E16, który pozwala na dotarcie m.in. z Oslo do Bergen. Budowa przeprawy drogowej trwała w sumie 5 lat. Jej koszt? Sięgnął kwoty 410 mln dolarów. Mówimy jednak o dolarach o wartości z roku 2000. Dziś kwota byłaby zatem kilkukrotnie wyższa.

Tunel w Szwajcarii. Drogowy ma prawie 17 km. Kolejowy ma już 57 km

Drugim najdłuższym tunelem w Europie jest tunel drogowy Świętego Gotarda. Ten ma długość 16,9 km (a więc jest aż o 7,61 km krótszy od tunelu Laerdal). Znajduje się w Szwajcarii i był budowany przez dekadę. Całą dekadę lat 70. XX wieku. Nazwę zawdzięcza masywowi, przez który został poprowadzony. Mowa o masywie Świętego Gotarda w Alpach Lepontyńskich. Jeżeli chodzi o przejazd nim, ten jest całkowicie bezpłatny.

Tunel Świętego Gotarda ma jeszcze jedno wydanie. Mowa o tunelu bazowym. Ma aż 57 km długości, a więc jest nie tylko najdłuższym tunelem w Europie, ale i na świecie! Jego budowa trwała w sumie 20 lat, a do tego pochłonęła kwotę wynoszącą 11 mld euro. Dziś suma byłaby pięciokrotnie wyższa. Czemu zatem ten tunel nie zajmuje pierwszego miejsca na liście? Bo to tunel bazowy służący do przejazdów kolejowych, a nie drogowy. Dlatego tylko wspominamy o nim, tworząc tę listę.

Trzecia jest Austria. 14 km pod ziemią za 10 euro

Trzecim najdłuższym tunelem w Europie jest tunel Arlberg Road. Jest on wydrążony w ziemi w sumie na 13,972 km. Jeżeli do liczby tej doliczyć drogę wprowadzającą i wyprowadzającą, wynik rośnie do 15,537 km. Zbudowano go w latach 70. XX wieku i stanowi jeden z bardziej popularnych przejazdów w Austrii. Za cenę 10 euro pokonuje go około 18 mln osób rocznie. A warto pamiętać o tym, że tunel Arlberg Road nie jest jedynym tunelem w Austrii. Kierowcy podróżujący po tym kraju tylko na drogach szybkiego ruchu mogą napotkać w sumie 182 tunele. Po ich zsumowaniu uzyskujemy długość sięgającą 344 km.

Najdłuższe tunele w Europie – pozycje od 4 do 9