Bagażnik dachowy na relingi. Jakie zalety ma takie rozwiązanie?

Bagażnik samochodowy na relingi. Czym się odznacza?

Czym odznacza się bagażnik samochodowy na relingi i czemu warto wybrać właśnie taką opcję? Przede wszystkim samochody z fabrycznymi relingami dają dość duże możliwości ich użytkownikom. Takie bagażniki dachowe są dość łatwe w montażu, można też je zamieniać - rowerowy na box lub inny. Osoby posiadające auta bez zintegrowanych relingów także nie są na przegranej pozycji, ale muszą więcej uwagi poświęcić doborowi sprzętu.

O czym jeszcze warto wiedzieć już na wstępie? Same relingi są podłużnymi belkami zamontowanymi na krańcowych częściach dachu. To do nich montowane są poprzeczne belki mocujące dla boxów dachowych, uchwytów na rower i innych akcesoriów, których zadaniem jest umożliwienie przewozu sprzętów dla sportów zimowych i wodnych.

Bagażnik dachowy na rowery. Na jakich relingach można go montować?

Na jakich relingach może być mocowany bagażnik dachowy na rowery? Można skorzystać tutaj z mocowań dwóch typów - chodzi o relingi klasyczne i zintegrowane. Pierwsze z nich wyróżniają się tym, że pomiędzy belkami a bagażnikiem pozostaje wolna przestrzeń. W przypadku wersji zintegrowanej nie ma takiego prześwitu.

Oba typy relingów powodują różnice w możliwości montowania bagażników. W relingach klasycznych montowane są tzw. ''łapy'', czyli stopy mocujące. Kształt i wielkość relingu przekładają się na odpowiedni dobór stóp. W przypadku relingów zintegrowanych stopa belki musi być dopasowana do modelu auta.

Uchwyt rowerowy na dach i jego zalety

Dlaczego warto postawić na uchwyt rowerowy na dach? Jakie zalety ma taka konstrukcja? Przede wszystkim jest to rozwiązanie dość uniwersalne, które może stanowić bazę dla przewożenia innych bagaży. Zwykle nie są z nim związane duże koszty i nie ma ryzyka, że zarysowany zostanie lakier samochodu. Dlaczego jeszcze warto przewozić jednoślady właśnie na dachu? Warto zwrócić uwagę na dość oczywistą, ale jednak ważną zaletą. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie dochodzi do ograniczenia widoczności, co jest istotne z punktu widzenia kierowcy.

Bagażnik rowerowy na dach - o czym trzeba pamiętać?

O czym jeszcze trzeba pamiętać jeśli chodzi o bagażnik na rowerowy dachowy? Niezależnie od typu montażu istotne są detale i kwestie bezpieczeństwa. Dwa kluczowe słowa to w tym przypadku: precyzja i dokładność. Dzięki nim unikniemy błędów, które mogą przekładać się na powstawanie niebezpiecznych sytuacji. Pamiętajmy: takich bagażników dotyczą znaczne prędkości i przeciążenia z nich wynikające. Bardzo istotne są przede wszystkim:

montaż zgodny z instrukcją producenta;

sprawdzenie stabilności poszczególnych elementów zgodnie z zasadą, aby dociąg był mocny, ale nie zbyt mocny, co może prowadzić do uszkodzeń dachu;

montaż osłon poszczególnych elementów - o ile zostały przewidziane.

Wypożyczalnia bagażników dachowych

Bagażnik dachowy na relingi to często spory wydatek. Warto więc wiedzieć, że można skorzystać z wypożyczalni bagażników i boxów dachowych. Ceny to ok. 20-100 zł za dzień plus kaucja (kwota wynajmu zazwyczaj zmniejsza się wraz z ilością dni).

