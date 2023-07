Kamper z busa. Czy warto samemu brać się za przeróbki?

Kampervan i jego cechy

Najpierw warto zacząć od innego zagadnienia: jakie są podstawowe cechy samochodu typu kampervan? Chociaż nie brakuje tu zamieszania w terminologii, to jednak co do zasady chodzi o najmniejsze z kamperów. Takie, które budowane bywają na podwoziach aut seryjnych. Wśród samochodów przeznaczonych do aktywnego wypoczynku symbolem stał się Volkswagen T1 zwany popularnie ''ogórkiem''. Od jego czasów liczba tego typu modeli aut znacząco wzrosła.

Ważne cechy takiego auta? Rozmaite typy zabudowy mają tu zwykle podstawową cechę wspólną: sporą funkcjonalność przy relatywnie niedużych wymiarach zewnętrznych. Oczywiście trudno będzie tu o przestrzeń dającą wiele swobody, ale i to ma swoje zalety np. w postaci niższego spalania czy mniejszych problemów przy parkowaniu.

Coraz większa liczba miłośników podróży na własną rękę zastanawia się nad zakupem właśnie busa-kampera. Trzeba przy tym dodać, że rynek kamperów w Polsce rośnie bardzo dynamicznie. Katalizatorem wzrostu stała się z pewnością pandemia - kamper to w końcu wolność indywidualnego podróżowania bez zbiorowego transportu i konieczności nocowania w hotelach. Również wcześniej dało się jednak odczuć zwiększony popyt na takie auta. Warto zwrócić uwagę na statystyki:

2018 - zarejestrowano 518 nowych samochodów kempingowych (wzrost o 50 proc. rok do roku);

2019 - na drogach pojawiło się 724 nowe auta;

2020 - zarejestrowano już 1024 kampery, co stanowiło nowy rekord.

Jak zrobić kampera z busa? O tym warto pamiętać

Jak zrobić kampera z busa? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że podjęcie się takiego zadania to duża ilość pracy i znaczne koszty. Niekiedy materiały poświęcone wykonywaniu takich przeróbek są nazbyt optymistyczne jeśli chodzi o ceny i brak potencjalnych trudności. Przede wszystkim kluczowe są:

wybór busa do zabudowy - najczęściej spotyka się tu porady, by wybrać auto o prostej bryle (możliwie duże i kwadratowe); często wybierane bywają podwozia aut takich, jak Renault Trafic, Citroen Jumper czy Peugeot Boxer;

przebieg auta - im mniej wyeksploatowane, tym lepiej;

właściwe wyposażenie wnętrza - takie, aby mogła w nim swobodnie podróżować przewidywana liczba osób; niestety, ale w przypadku niewielkiego kampera z busa praktycznie zawsze trzeba będzie iść na kompromisy.

Zabudowa kampera na zamówienie

Co zrobić, jeśli samodzielna zabudowa busa wydaje się być zadaniem zbyt czasochłonnym lub najzwyczajniej trudnym technicznie? Rynek kamperów nie tylko rośnie, ale i zmienia się. Także przerabianie samochodów na kampery staje się jednym z rodzajów działalności. Wyspecjalizowane firmy oferują przeróbkę według wskazań inwestora lub gotowe maszyny przystosowane według własnych projektów. To oczywiście rozwiązanie droższe od samodzielnej pracy, ale wciąż konkurencyjne cenowo nawet w stosunku do zakupu używanej maszyny będącej fabrycznym kamperem.

Kampery samoróbki i ich wyposażenie

W jakie elementy powinny być wyposażone kampery samoróbki? Przede wszystkim warto zwrócić tu uwagę na daleko posuniętą możliwość personalizacji: można mieć auto np. wykończone drewnianą zabudową, co wielu osobom bardziej spodoba się od plastiku obecnego w wielu modelach fabrycznych.

Kampervany powinny być tworzone m.in. z myślą o:

odpowiedniej izolacji termicznej i akustycznej wnętrza;

ogrzewaniu postojowym;

niezależnych instalacjach elektrycznej i gazowej;

lodówce;

aneksie kuchennym i kuchence gazowej;

solidnej zabudowie meblowej ze stołem i rozkładanym łóżkiem;

skrytkach na przedmioty.

W niektórych wersjach oferowane są też takie elementy wyposażenia, jak np. toaleta jachtowa. Warto pamiętać o tym, że w przypadku kampervana ergonomiczne wykorzystanie przestrzeni jest prawdziwą sztuką.

Zabudowa busów. Jakich kosztów można się spodziewać?

Ile kosztuje zabudowa busów? Jakiego wydatku możemy się spodziewać w takim przypadku? Przy dużym nakładzie własnej pracy wydatki będą niższe, ale i tak staną się raczej poważną pozycją w domowym budżecie. Wiele zależy tu też od rodzaju auta, jego wielkości i spodziewanego standardu. Można się jednak spotkać z opiniami, że chodzi o wydatek rzędu od 25 do 75 tys. zł. Zlecenie takiego zadania profesjonalnej firmie sprawia, że stawki rosną ponad dwukrotnie.

