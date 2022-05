Tunelem POW przejechało już prawie 10 milionów aut. Nie doszło do żadnego wypadku

Tunel będący elementem Południowej Obwodnicy Warszawy został oddany do użytku dokładnie 5 miesięcy temu. Znajduje się on na terenie dzielnicy Ursynów. Dwunawowy tunel mierzy 2 335 metrów, co czyni go najdłuższym obiektem tego typu w Polsce. W każdej nawie kierowcy mają do dyspozycji jezdnię o szerokości 14,5 metra, na której znajdują się po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny.

Jak podaje rzeczniczka warszawskiego oddzialu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - do dziś tunelem przejechało prawie 10 milionów pojazdów.

Od grudnia ubiegłego roku, kiedy otworzyliśmy ostatni fragment S2 Południowej Obwodnicy Warszawy, trasę tę pokonało już prawie 10 milionów pojazdów. Obecna statystyka nieco różni się od tej, którą podawaliśmy w kwietniu. Mianowicie minimalnie więcej kierowców jeździ w kierunku Poznania (ponad pięć milionów) niż w stronę Terespola (prawie pięć milionów)

- mówi w rozmowie z PAP Małgorzata Tarnowska

Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu

Rzeczniczka przypomina, że w całym tunelu obowiązuje odcinkowy pomiar prędkości. Kierowcy mogą poruszać się maksymalnie 80 km/h. W związku z tym, że jest to także fragment drogi ekspresowej, kierujący muszą także zachować odpowiedni odstęp od poprzedzającego auta. Odstęp ten wyrażony w metrach ma wynosić połowę prędkości pojazdu wyrażonej w km/h. Czyli w przypadku tego konkretnego tunelu, jest to 40 metrów. Kamery odpowiadające za pomiar prędkości nie dokonują jednak pomiarów odległości pomiędzy autami.

Odcinkowy pomiar prędkości przynosi pozytywne skutki. Do tej pory w tunelu nie doszło do żadnego wypadku. To pozytywna informacja, zwłaszcza w odniesieniu do faktu, że tunelem przejechało już prawie 10 milionów pojazdów.

Z danych Wydziału Komunikacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego dowiadujemy się, że kamery zarejestrowały ponad 12 tys. naruszeń na jezdni w kierunku Poznania, oraz prawie 9 tys. naruszeń w tunelu w kierunku Terespola. Daje to łącznie nieco ponad 21 tys. pojazdów przekraczających prędkość. Statystycznie więc jest to jedynie 0,21 proc. wszystkich aut przejeżdżających tą trasą.

Poza systemem rejestrującym czas przejazdu kierowców, w tunelu zamontowanych jest ponad 130 dodatkowych kamer, które kontrolują sytuację 24 godziny na dobę. Wizyjny system dozoru posiada funkcję automatycznego wykrywania określonych zdarzeń, np. pojawienie się pieszego, zatrzymanie pojazdu lub jazdę pod prąd. Algorytmy są w stanie identyfikować, monitorować i zgłaszać sytuacje oraz obiekty mogące stanowić potencjalne ryzyko wypadku lub pożaru.