Na wschodzie Polski powstanie ważny tunel. Prawie kilometr na S19 Via Carpatia

Wszystko wskazuje na to, że S19 Via Carpatia łącząca Europę Północną i Południową, już niedługo rozrośnie się o przeszło 6-kilometrowy odcinek, na trasie którego powstanie w sumie prawie kilometrowy tunel. GDDKiA otworzyło właśnie oferty zgłoszone do przetargu. Tym samym niedługo zostanie wyłoniony wykonawca robót.

S19 z nowym odcinkiem. 6,4 km długości w tym prawie kilometrowy tunel

Plan zakłada budowę drogi ekspresowej posiadającej dwie jezdnie i dwa pasy ruchu oraz pas awaryjny na każdej z nich. W sumie szlak będzie miał 6,4 km długości, a do tego zakłada budowę węzła na połączeniu z drogą wojewódzką 866 i tymczasowego łącznika z drogą krajową 19. Jako że S19 Lutcza – Domaradz będzie przebiegał przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej (czyli mówiąc prostym językiem przez Karpaty Zewnętrzne), konieczne było również zaplanowanie obiektów inżynierskich. A jednym z kluczowych stanie się dwunawowy tunel pod górą Hyb o długości około 990 m.

Poza tym planowane są też estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt czy nawet dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR.

Ile będzie kosztować S19 Lutcza – Domaradz? Nawet 2,14 mld zł!

Chęć realizacji S19 na odcinku Lutcza – Domaradz zgłosiło w sumie osiem firm. I Co ciekawe, trzy z nich mają turecko brzmiące nazwy. Wartość inwestycji? Przedsiębiorstwa zgłosiły oferty opiewające na kwotę od 1,35 do 2,14 mld zł. I choć rozbieżność kwot jest potężna, cena ma tylko 60-proc. znaczenie dla rozstrzygnięcia przetargu. GDDKiA podczas wyłaniania wykonawcy weźmie też pod uwagę przedłużenie okresu gwarancji na wyposażenie tunelu, Centrum Zarządzania Tunelami, na ekrany akustyczne, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze oraz termin realizacji kontraktu.

Rozbudowa S19 Sokołów Małopolski - Jasionka. GDDKiA ogłasza przetarg

Via Carpatia to trasa kluczowa dla Europy. W sumie 700 km w Polsce

Jak już wspominaliśmy, Via Carpatia to jeden z kluczowych szlaków drogowych łączących Europę Północną z Południową. W samej Polsce trasa będzie liczyła ponad 700 km, przy czym tylko na województwo podkarpackie przypada aż 169-kilometrowy odcinek. Jak wygląda stan realizacji trasy? Do tej pory udało się wykonać i oddać do użytku blisko 82-kilometrowy odcinek między Lasami Janowskimi a Rzeszowem Południe. W realizacji jest ponad 42-kilometrowy fragment między Rzeszowem Południe a Babicami.

Przetarg, o którym wspominamy w tym materiale, to element kolejnego etapu budowy. Bo choć dotyczy on 6,4-kilometrowego odcinka, jest on elementem realizacji zawierającej w sumie 42,3 km. Na etapie przetargu znajdują się takie fragmenty, jak Lutcza – Domaradz, Domaradz – Iskrzynia, Dukla – Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka, przed ogłoszeniem przetargu: Jawornik – Lutcza.