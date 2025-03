Kierowcy popełniają 5 błędów. Potem mierzą się z kosztownymi konsekwencjami

Początek 2025 roku to okres wielu zmian dla obecnych i przyszłych kierowców. Jedną z takich zmian jest wzrost kary naliczanej kierowcom za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zgodnie z przepisami firma ubezpieczeniowa, z którą mamy obecnie podpisaną umowę, po upływie czasu trwania polisy sama przedłuży umowę na kolejny rok i zadba o to, by kierowca dostał na piśmie niezbędne informacje i wysokość składki do zapłaty. Jest jednak 5 sytuacji, w których tak się nie stanie.

W jakich sytuacjach OC nie przedłuży się automatycznie?

Zmiana właściciela pojazdu. Po zakupie samochodu z ochrony OC można korzystać wyłącznie do końca trwania umowy. Polisa nie przedłuża się automatycznie, a kupujący musi wykupić własne ubezpieczenie.



Brak zapłaty pełnej składki. Zarówno nieopłacenie raty z przyjętym harmonogramem, a także pomyłka w wymaganej kwocie, sprawi, że polisa nie ulegnie automatycznemu przedłużeniu.



Błędne przekonanie, że uszkodzony i nieużytkowany pojazd nie potrzebuje aktualnego ubezpieczenia OC. Ten obowiązek ciąży na właścicielu pojazdu, dopóki nie zostanie on wyrejestrowany lub sprzedany.



Korzystanie z OC krótkoterminowego, które zawarte jest na czas krótszy niż 12 miesięcy.



Zakup samochodu, który posiada polisę OC wystawione na inną osobę niż sprzedający. Lepiej mieć pod kontrolą takie sprawy i skontaktować się z ubezpieczycielem, ponieważ nie mamy pewności, kiedy umowa zostanie wypowiedziana.

Ile wynoszą kary za brak OC?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny bardzo dba o namierzanie braku aktualnego OC. Wykorzystywany jest do tego system, który w samym 2024 roku wykrył ponad 300 tys. takich przypadków. Przy naliczaniu kary za brak OC uwzględnia się zarówno wysokość najniższej krajowej, rodzaj pojazdu oraz długość spóźnienia w opłatach za OC. W 2025 roku kary przy samochodach osobowych wynoszą: