Zakup akumulatora rozruchowego to spory wydatek. To jeden z kluczowych elementów auta, wpływający na niezawodność. Jego średnia trwałość wynosi od 4 do 6 lat, choć wiele zależy od sposobu użytkowania, warunków eksploatacji i regularnej konserwacji.

Jakie są zasady właściwej eksploatacji akumulatorów? Nieprawidłowo użytkowany szybciej odmawia posłuszeństwa

Cena akumulatora uzależniona jest w głównej mierze od technologii, pojemności i producenta, ale zawsze jest to koszt rzędu średnio kilkuset złotych. Można jednak uniknąć przedwczesnej wymiany, stosując kilka prostych zasad wydłużających jego żywotność.

Nawet podczas postoju akumulator wciąż zasila wszystkie urządzenia pokładowe. Warto więc rozważyć wyłączenie ogrzewania foteli, lusterek i szyb, a także ograniczyć oświetlenie.

Kontroluj "pożeraczy" energii. Do najczęstszych przyczyn rozładowania należą: wadliwy alarm, włączone lampki w kabinie lub bagażniku oraz działające radio.

Nie dopuszczaj do całkowitego rozładowania akumulatora. Takie postępowanie, zwłaszcza zimą, może prowadzić do zamarznięcia elektrolitu i trwałego uszkodzenia.

Ładuj akumulator dwa razy w roku, przed zimą i latem, aby wydłużyć jego żywotność. Regularność w tej kwestii może nawet podwoić jego trwałość.

Zmierz pobór prądu. Na postoju nie powinien przekraczać 30 mA. Warto również podłączyć prostownik lub odłączyć akumulator, jeśli mamy w planach dłuższą przerwę. Pamiętaj jednocześnie, że może to zresetować ustawienia niektórych systemów.

Akumulator samochodowy Tomasz Okurowski

Po czym poznać, że akumulator jest do wymiany? Daje kierowcy sygnały

Objawy zużycia akumulatora są łatwe do zauważania przez kierowcę. Lepiej ich nie lekceważyć. Są to przede wszystkim problemy z rozruchem, zwłaszcza w chłodne dni. Możesz również zwrócić uwagę na wolniejsze kręcenie silnika, a także słabe światła. Rzucać się w oczy będą również migające kontrolki na desce rozdzielczej, nietypowe dźwięki przy uruchamianiu oraz spadek napięcia poniżej 12,4 V po całonocnym postoju.

